Vuk Jeremić, šef Srpske narodne stranke i jedan od lidera oporbe, došao je u petak u predvorje zgrade predsjedništva Srbije kako bi se obračunao s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. S njim su bili i drugi političari iz te stranke.

Došli su na poziv Aleksandra Vučića koji im je rekao da samo dođu i pokušaju ga linčovati. U predvorje zgrade predsjedništva Srbije stigli su predstavnici Narodne stranke Vuk Jeremić, Vladimir Gajić, Miroslav Aleksić i Borislav Novaković.

Čekali su Vučića i dočekali. Na trenutke je izgledalo kao da će izbiti tučnjava.

Predsjedniče, bolje da ne izlazite

S Vučićem je bilo i njegovo osiguranje koje ga je upozorilo da ne bi bilo baš najpametnije izaći gdje sve snimaju. U to vrijeme Jeremić je dobacivao: 'Ajde, idemo!'

'Odrastao sam na ulici, toga se ne sramim'

Vučić je u patetičnom tonu komentirao da mu je žao što je nazvao Jeremića djevojčicom te da nije, citiramo, branio sebe ni svoje suradnike, već svaku kuću, svakog čovjeka, svakog časnog domaćina, svaku porodicu i svaku ženu i dijete u Srbiji.

Pitali su ga je li retorika bila primjerena jednom predsjedniku.

- Ispričavam se što sam upotrijebio riječ 'djevojčica'. Nisam znao za njihove skrivene telefone. Roditelji mi nisu imali novca da me školuju na Oxfordu ili Cambridgeu, odrastao sam na ulici i toga se ne sramim. Neću nikoga tući, branim Srbiju, čast i obraz. Ovo su već pokušavali. Njih petorica su me okružili i nazvao sam ih djevojčicama. Nemate savršenog predsjednika, ali borim se za ovu zemlju, živ sam čovjek od krvi i mesa i ponekad vam izleti nešto što ne bi trebalo. No pokazao sam kako se čuva srpski dom, srpske žene i srpska djeca - rekao je Vučić, koji je 90-ih huškao u Glini i slikao se sa svojim mentorom, ratnim zločincem Vojislavom Šešeljom na obrnoncima okupiranog Sarajeva.