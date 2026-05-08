VIDEO Vulkan erumpirao u Indoneziji! Najmanje troje mrtvih i deseci nestalih!

Najmanje tri osobe su poginule, a 20 ih se smatra nestalima nakon erupcije vulkana Mount Dukono u Indoneziji, piše Al Jezeera. Vulkan je u petak ujutro izbacio pepeo čak deset kilometara u visinu.

Indonezijske vlasti žure spasiti 20 planinara nakon erupcije vulkana Dukono

Policija je potvrdila da su poginula dva strana državljanina i jedan lokalni stanovnik, dok je najmanje pet osoba ozlijeđeno. Među 20 nestalih planinara nalazi se i devet turista. Načelnik policije Sjeverne Halmahere Erlichson Pasaribu izjavio je da su planinari krenuli na uspon unatoč zabrani penjanja.

Iwan Ramdani, šef lokalne spasilačke službe, rekao je da je na teren poslano na desetke pripadnika službi, uključujući policiju, kako bi tragali za planinarima zarobljenim nakon erupcije. Prema njegovim riječima, devetero nestalih su državljani Singapura, dok su ostali Indonežani.

Vlasti su upozorile stanovnike da se suzdrže od bilo kakvih aktivnosti u krugu od četiri kilometra od kratera.