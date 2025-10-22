VIDEO Yuval Noah Harari stigao je u Zagreb! Uoči gostovanja u Lisinskom potpisivao je knjige

Vodeći mislilac današnjice Yuval Noah Harari stigao je u Zagreb. U srijedu poslijepodne u Esplanadi je potpisivao svoje knjige, a u četvrtak gostuje u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Je li tehnologija spas ili propast za demokraciju? Tko će pisati priču naše budućnosti? Odgovore na najvažnija pitanja današnjice dat će taj proslavljeni izraelski povjesničar i filozof na panelu pod nazivom "Izgradnja povjerenja u doba dezinformacija".

Pokretanje videa... 00:21 Yuval Noah Harari u Zagrebu | Video: 24sata

Harari u svojoj knjizi Nexus: Kratka povijest informacijskih mreža tvrdi da su sve civilizacije, od kamenog doba do danas, izgrađene na pričama. Religije, nacije, novac - sve su to priče koje su nam pomogle da surađujemo. Ali ideja da će nas internet učiniti pametnijima bila je totalno naivna.

"Ljude je najlakše povezati fantazijama i masovnim zabludama, a ne istinom", kaže Harari.

A sad je problem još veći. Mreže više ne kontroliraju ljudi, već umjetna inteligencija (AI). Ona sama stvara i širi sadržaj. Demokracija je razgovor, ali što kad u taj razgovor upadnu milijuni lažnih botova koji šire laži? Harari je jasan:

"Ako to ne reguliramo, demokracija nema skoro nikakve šanse da preživi."

- Mislite da je AI samo alat, kao čekić? Potpuno krivo, upozorava Harari. AI je agent. To je prva tehnologija u povijesti koja sama donosi odluke i stvara nove ideje. Zato on predlaže da AI zovemo 'Alien Intelligence' – vanzemaljska inteligencija.

Nekad su demokracije bile bolje od diktatura jer nitko nije mogao sam obraditi sve informacije. Ali AI to mijenja iz temelja. Režim koji natjera građane da mu daju sve svoje podatke - od biometrije do zdravlja - imat će ogromnu prednost. To je put u "digitalne diktature", kaže Harari. Zamislite da morate nositi narukvicu koja prati vaš tlak i rad mozga. Pogledate sliku Velikog Vođe, a narukvica zabilježi da ste ljuti. Sljedeći dan ste u gulagu. To je budućnost koje se moramo bojati. Države s podacima pretvorit će ostatak svijeta u "podatkovne kolonije". Živimo li u slobodnoj zemlji ako netko u Pekingu ili San Franciscu zna svaku tajnu naših političara? - kaže Harari.

Yuval Noah Harari i Ankica Mamić, vlasnica Agencije IMC |

Predavanje u Zagrebu, koje će moderirati prof. Marijana Grbeša Zenzerović, bit će prilika da odgovori i na pitanja publike.

Prije nastupa Hararija održat će se i panel diskusija "Tko postavlja dnevni red?".

Sudionici ovog panela, koji moderira Dubravko Merlić, bit će Gordan Kolak iz Končara kao predstavnik biznis sektora, Velimir Šonje kao poznati ekonomski analitičar koji govori o utjecaju AI-a na gospodarske tijekove, profesor Kristijan Kotarski s FPZ-a u geopolitičkom kontekstu, profesor Dejan Verčič s Fakulteta za družbene vede u Ljubljani, kao i Ankica Mamić, vlasnica Agencije IMC.

Mamić, ujedno i glavna organizatorica ovog događaja, oduševljena je što će Zagreb ugostiti izraelskog povjesničara.

- Harari je jedan od najutjecajnijih i najmoćnijih svjetskih mislilaca koji, iako je povjesničar po primarnom obrazovanju, profesor srednjovjekovne povijesti, zapravo promišlja budućnost i otvara goruća pitanja današnjeg društva. Jer, umjetna inteligencija tehnički je zasigurno superiorna čovjeku, nitko od nas ne može zapamtiti toliko podataka da bi mogao s bilo kojom primjenom umjetne inteligencije ići u kompeticije. O umjetnoj inteligenciji uglavnom govore ljudi koji se time bave i iz poslovne perspektive nameću ih kao neizbježne, kao najbolje i kao jedine relevantne. Čovjek ostaje zapravo u sjeni, a od humanističkih intelektualaca Harari je najutjecajniji i najvidljiviji koji propitkuje što to znači za čovjeka kao evolucijsko biće – kazala je za Večernji list.

- Želimo čuti takvog čovjeka u lokalnom kontekstu, njega nitko u Londonu neće pitati što sve te dvojbe znače za malu zemlju u EU, i zato ćemo voditi razgovor o tome kako će to utjecati na Hrvatsku i kako nam Harari, u našem okruženju s ovim stupnjem demokracije i s ovakvim položajem u EU i u globalnom poretku koji imamo, može pomoći svojim promišljanjima. Jesmo li mi spremni suočiti se s tom praktički permanentnom revolucijom koju nam ovaj brzi razvoj tehnologije donosi, kako će to utjecati na demokraciju i jesmo li mi kao ljudska vrsta prvi put u povijesti inferiorniji alatima? Dugo u Hrvatskoj nije bilo nekog tako relevantnog kao što je Harari, slagali se s njim ili ne slagali, no nesporan je njegov utjecaj na globalni javni diskurs - rekla je i naglasila kako veseli što je Lisinski gotovo rasprodan i što je uspjela pronaći sponzore koji su kupili ulaznice za studente, za mlade članove akademske zajednice, njih oko 700 koji su, kako kaže, prva i najvažnija ciljna publika jer naša budućnost ovisi o ljudima koji su ili netom ušli na tržište rada ili su na ulasku na tržište rada.

U petak u 24sata čitajte ekskluzivni intervju s Yuvalom Noahom Hararijem!