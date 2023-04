VIDEO Za sutra upalili crveni alarm, a dijelove Hrvatske već danas zahvatile kiša i tuča

Šibensko-kninsku županiju i Sesvete u nedjelju je pogodila tuča. Tuča je jučer padala i području kod Bjelovara i Čazme.

Pogledajte video:

Tuča je počela padati i na području Dugopolja.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za ponedjeljak najavljuje vjetrovito i u većini krajeva osjetno hladnije vrijeme, u unutrašnjosti jak vjetar s olujnim udarima, a na Jadranu jaka i olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima zbog čega je upaljen i crveni meteoalarm za velik dio obale.

"Vjetrovito i u većini krajeva osjetno hladnije. Na Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Na kopnu umjereno i pretežno oblačno, mjestimice uz mogućnost za malo kiše, u gorju i snijega. U unutrašnjosti će puhati jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar s olujnim udarima, a na Jadranu jaka i olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima", najavljuje DHMZ za sutra.

Kažu i da će najniža temperatura zraka u ponedjeljak biti uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 8 do 13, a najviša dnevna između 5 i 10 na kopnu te od 12 na sjevernom Jadranu do 19 Celzijevih stupnjeva na krajnjem jugu.

Za sutra je upaljen i crveni meteoalarm, znači da će vrijeme biti izuzetno opasno, za velik dio obale.

DHMZ je crveni meteoalarm upalio za Riječku regiju, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te za Sjevernu, Srednju i Južnu Dalmaciju.

Najčitaniji članci