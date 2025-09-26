Zagrebačka policija dojavu o požaru zaprimila je u petak 13.45 sati
OKRETIŠTE DUBRAVA
VIDEO Zagreb: Izbio požar na autobusu, vatru ugasili vozači
Putnički autobus zapalio se u petak poslijepodne na okretištu Dubrava. Požar je izbio na stražnjem djelu autobusa, a kako doznajemo od zagrebačke policije, nema ozlijeđenih putnika već je nastala materijalna šteta.
- Možemo potvrditi da smo dojavu zaprimili u petak 13.45 sati. Izbio je požar putničkog autobusa, a vatru su ugasili vozači. Više će se znati nakon obavljenog očevida - rekli su iz policije.
