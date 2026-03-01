Obavijesti

News

Komentari 1
POŽAR POD KONTROLOM

VIDEO Zapalila se trava na rubu Nacionalnog parka Plitvička jezera: 'Nema opasnosti'

Piše Bogdan Blotnej, Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Zapalila se trava na rubu Nacionalnog parka Plitvička jezera: 'Nema opasnosti'
Foto: JVP Plitvička jezera

U nedjelju predvečer izbio je manji požar trave. Na terenu su naši vatrogasci koji gase požar. Nema opasnosti od širenja, rekao nam je Vlado Marković, zapovjednik JVP-a Plitvička jezera

Admiral

Izbio je požar trave i niskog raslinja na samom rubu Nacionalnog parka Plitvička jezera. Vlado Marković, zapovjednik JVP-a Plitvička jezera rekao nam je kako nema opasnosti od širenja. 

- U nedjelju predvečer izbio je manji požar trave. Na terenu su naši vatrogasci koji gase požar. Nema opasnosti od širenja - rekao je Marković

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Saudijska Arabija se sprema za rat protiv Irana. Emirati povlače veleposlanika iz Irana
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Saudijska Arabija se sprema za rat protiv Irana. Emirati povlače veleposlanika iz Irana

Na iranskim ulicama ljudi su tugovali, ali i slavili. Proglašeno je 40 dana žalosti zbog smrti ajatolaha, a Revolucionarna garda najavila je žestok odgovor. Trump je upozorio Irance: NEMOJTE IĆI U ODMAZDU
Trump: Hamnei, jedan od najgorih ljudi u povijesti, je mrtav. Iranci, vratite si državu!
ŠAH MAT?

Trump: Hamnei, jedan od najgorih ljudi u povijesti, je mrtav. Iranci, vratite si državu!

Čujemo da se mnogi pripadnici njihove IRGC (Korpus čuvara islamske revolucije), vojske te drugih sigurnosnih i policijskih snaga više ne žele boriti i traže imunitet od nas
VIDEO Iranska balistička raketa pala na Tel Aviv: Poginula jedna osoba, više od 20 ozlijeđenih
STRAŠNA EKSPLOZIJA

VIDEO Iranska balistička raketa pala na Tel Aviv: Poginula jedna osoba, više od 20 ozlijeđenih

Jedna osoba je poginula, a više od 20 osoba je ozlijeđeno u Tel Avivu nakon iranskog napada balističkom raketom, izvještavaju izraelski mediji. Došlo je do izravnog udara, 'Željezna kupola' nije oborila projektil, pišu izraelski mediji. Haaretz javlja kako je projektil pogodio dvije zgrade.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026