VIDEO Zapalila se trava na rubu Nacionalnog parka Plitvička jezera: 'Nema opasnosti'

Izbio je požar trave i niskog raslinja na samom rubu Nacionalnog parka Plitvička jezera. Vlado Marković, zapovjednik JVP-a Plitvička jezera rekao nam je kako nema opasnosti od širenja.

- U nedjelju predvečer izbio je manji požar trave. Na terenu su naši vatrogasci koji gase požar. Nema opasnosti od širenja - rekao je Marković