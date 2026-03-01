U nedjelju predvečer izbio je manji požar trave. Na terenu su naši vatrogasci koji gase požar. Nema opasnosti od širenja, rekao nam je Vlado Marković, zapovjednik JVP-a Plitvička jezera
POŽAR POD KONTROLOM
VIDEO Zapalila se trava na rubu Nacionalnog parka Plitvička jezera: 'Nema opasnosti'
Čitanje članka: < 1 min
Izbio je požar trave i niskog raslinja na samom rubu Nacionalnog parka Plitvička jezera. Vlado Marković, zapovjednik JVP-a Plitvička jezera rekao nam je kako nema opasnosti od širenja.
- U nedjelju predvečer izbio je manji požar trave. Na terenu su naši vatrogasci koji gase požar. Nema opasnosti od širenja - rekao je Marković
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku