NEMA OZLIJEĐENIH
VIDEO Zapalio se auto u Dicmu
Požar je buknuo na automobilu tijekom vožnje u Dicmu, a splitsko-dalmatinska policija izvijestila je kako je dojavu o događaju zaprimila u ponedjeljak u 15.30 sati.
- Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen. Nema ozlijeđenih te se cestom normalno prometuje - rekli su nam iz policije.
