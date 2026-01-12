VIDEO Zapalio se auto u Dicmu

Požar je buknuo na automobilu tijekom vožnje u Dicmu, a splitsko-dalmatinska policija izvijestila je kako je dojavu o događaju zaprimila u ponedjeljak u 15.30 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:01 Vatrogasci gase zapaljen automobil u Dicmu | Video: Čitatelj 24sata

- Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen. Nema ozlijeđenih te se cestom normalno prometuje - rekli su nam iz policije.