Obavijesti

News

Komentari 0
NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Zapalio se auto u Dicmu

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Zapalio se auto u Dicmu
Foto: Čitatelj 24sata

Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen, a cestom se normalno prometuje, rekli su nam iz policije

Admiral

Požar je buknuo na automobilu tijekom vožnje u Dicmu, a splitsko-dalmatinska policija izvijestila je kako je dojavu o događaju zaprimila u ponedjeljak u 15.30 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Vatrogasci gase zapaljen automobil u Dicmu 03:01
Vatrogasci gase zapaljen automobil u Dicmu | Video: Čitatelj 24sata

- Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen. Nema ozlijeđenih te se cestom normalno prometuje - rekli su nam iz policije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi
IZ VIŠE KRAJEVA HRVATSKE

VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi

Snimio sam neki čudni objekt na nebu koji se micao i širio oko sebe neobičnu svjetlost. Objekt je prošao ispred mog obzora u dvije minute i nestao, izgledalo je jako čudno, kaže nam jedan čitatelj
Ukrajinska ambasada: Dragi Hrvati, neka vam se stostruko vrati sve dobro koje ste učinili
HRVATSKA POSLALA POMOĆ

Ukrajinska ambasada: Dragi Hrvati, neka vam se stostruko vrati sve dobro koje ste učinili

Zahvala dolazi nakon što je Vlada u sklopu petnaestog paketa pomoći donirala kritičnu infrastrukturu u trenutku kada eskaliraju ruski udari na civilne ciljeve i energetsku infrastrukturu, pogotovo u Kijevu
Drama u hotelu Porin u Novom Zagrebu: Ruskinja je dildom od 30 centimetara tukla zaštitara
NEVJEROJATNO

Drama u hotelu Porin u Novom Zagrebu: Ruskinja je dildom od 30 centimetara tukla zaštitara

Sud im je izrekao kaznu od 30 dana uvjetnog zatvora. Uz to, sud je naredio policiji da uhićenom muškarcu vrati mobitel, ali ženi su trajno oduzeli umjetno spolovilo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026