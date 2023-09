VIDEO Zaštitari tukli mladiće u Zagrebu. Majka: Sin je ležao u lokvi krvi. Nek svi vide snimku!

Stvarno mi nije jasno zašto su ih tako mlatili. Iživljavali su se nad klincima od 18 godina. Cipelarili ih na podu, udarali šakama u glavu, kazala ja Vesna Brajčić, majka trojice mladića koje su u nedjelju oko 3 ujutro pretukli zaštitari ispred zagrebačkog kluba H2O.

'Ležao je u lokvi krvi'

Zaštitari su prvo napali njezinog sina Vida (18).

Udarili su ga u glavu, a on je od siline udarca odmah pao na pod. Snažno je udario glavom u pod. Ostao je ondje ležati u lokvi krvi.

- Brat mi je ležao na podu sav krvav, a zaštitari nisu dali da mu priđem. Njih šest je stajalo oko njega i nisu dali da mu priđem. Odjednom su nas sve počeli udarati. U oči su mi našpricali suzavac. Sljedećih sat vremena sam bio oslijepljen - ispričao je stariji brat Tin (29) koji je u klubu s braćom blizancima i prijateljima slavio svoj rođendan.

Osim njih zaštitari su udarali i brata Ariana (18) i prijatelja kojemu su ozlijedili ruku.

Policija: Istražujemo sve

Iz policije su javili da je kriminalističko istraživanje u tijeku te je policija kao jedno od tijela nadležnih za provođenje izvida dužna voditi brigu o njihovoj tajnosti te da će će o svemu utvrđenome izvijestiti nadležno državno odvjetništvo.

Mladiće je cipelarilo troje zaštitara dok su ležali na podu, a premlaćivanje je zaustavljeno tek nakon što je na mjesto događaja došla policija. Na snimci se vidi kako jedan od mladića pada, a do drugog prilazi zaštitar te ga nekoliko puta udara.

Za jednim i trči zaštitar, udarajući ga usput.

- Vid se dobro oporavlja. Ima pet šavova na glavi, a doktori su mu rekli da mora mirovati. Mom kumu, koji se na snimci vidi kako pada nakon što ga je zaštitar udario, je ruka otečena i trenutno ima longetu. Arian ima puno ogrebotina i masnica po glavi - dodao je Tin.

Majka Vesna objašnjava kako joj je mučno gledati snimku koju su im nakon tučnjave poslali slučajni prolaznici.

- Strašno. Prolazi me jeza kad to gledam. Zato sam i htjela da to vidi javnost jer ima više slučajeva koji nisu snimljeni i nikada prijavljeni. Zaštitari u klubovima si daju za pravo da rade što žele, da se iživljavaju. Srećom, ozlijede nisu opasne, ali su mogle biti. Vid je mogao nezgodno pasti i... Ne mogu o tome ni razmišljati - zaključila je Vesna.