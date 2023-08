VIDEO Zbog ovog poteza misle da je na snimci Putinov dvojnik

Foto: Twitter

Tijekom javljanja video-vezom, ruski predsjednik Vladimir Putin pogledao je na sat na lijevu ruku, no on ga inače nosi na desnoj, zbog čega su sada korisnici na društvenim mrežama uvjereni kako on ima dvojnika

Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovno je postao glavna tema društvenih mreža nakon što je napravio novu 'pogrešku'. Naime, Putin se videovezom javio na summit BRICS-a u Johannesburgu, Južnoafričkoj Republici. Tamo nije stigao fizički zbog naloga za uhićenje koje je za njim u ožujku izdao Međunarodni kazneni sud pa se umjesto toga okupljenima obratio s daljine. No, ono mnogima bio okidač bio je njegovo - gledanje u sat. Naime, na snimci se vidi kako Putin podiže lijevu ruku, kao kada automatizmom želimo pogledati na sat. Potom brzo spušta ruku i gleda na papire. Kada počeškao bilo je vidljivo kako mu je sat bio na desnoj ruci. Iako nije sigurno zbog čega je to napravio, brojni su mišljenja kako to uopće zapravo nije bio on, već njegov dvojnik. - Putinov dvojnik odrađivao je odličan posao sve ovo vrijeme, no pogriješio je kada je htio pronaći svoj sat na lijevoj ruci jer pravi Putin inače sat nosi na desnoj - pišu korisnici na X-u, bivšem Twitteru. I ranije je bilo sumnji da ruski predsjednik koristi dvojnika. Naime, u ožujku je Putin navodno poslao dvojnika u ukrajinski grad Mariupolj, a 'odale' su ga - ušne resice.