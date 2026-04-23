VIDEO Žestoki požari bijesne Japanom. Tisuće evakuirali

Šumski požari izbili su 22. travnja na dvije lokacije u istom gradu u prefekturi Iwate na sjeveroistoku Japana, zbog čega su lokalne vlasti pozvale više od 1.000 stanovnika na evakuaciju te zatražile pomoć Snaga samoobrane u gašenju požara.

Pokretanje videa... 03:54 Šumski požari izazvali naredbe za evakuaciju na sjeveru Japana | Video: 24sata/reuters

Prvi požar izbio je u četvrti Kozuchi u gradu Otsuchi oko 13:50 sati te se proširio na više zgrada i obližnju šumu. Otprilike 10 kilometara dalje, još jedan požar izbio je poslijepodne u planinskom području četvrti Kirikiri, prema navodima policije i drugih izvora.

Grad je savjetovao evakuaciju ukupno 1077 ljudi iz 566 kućanstava koja žive u blizini drugog požara. Nije bilo izvješća o žrtvama u požarima. Lokalni meteorološki opservatorij upozorio je na suhi zrak i jake vjetrove u Otsuchiju.