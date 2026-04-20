Panika u Japanu zbog potresa: Obalu pogodili valovi tsunamija

Snažan potres pogodio je Japan u ponedjeljak, izazvavši uzbunu diljem sjeveroistočnog dijela zemlje i hitna upozorenja na tsunami. Japanska meteorološka agencija objavila je kartu na kojoj je crvenom bojom označena najviša razina opasnosti, dok je žuta upozoravala na blaži rizik. Situacija je brzo eskalirala, a stanovništvu je naređena evakuacija. Na japanskoj javnoj televiziji NHK pojavila se dramatična poruka i na engleskom jeziku: 'Tsunami! Evakuirajte. Ne okrećite se.' Potres je prvotno procijenjen na magnitudu 7,5, no kasnije je revidiran na 7,7.

Pogodio je regiju Tohoku u 16:53 po lokalnom vremenu, a epicentar je bio uz obalu Sanrikua, na dubini od svega 10 kilometara. Izdano je upozorenje na cunami za otok Hokkaido te prefekture Iwate i Aomori, uz procjene da bi valovi mogli dosegnuti visinu do tri metra.

Stanovnici su opisivali snažno podrhtavanje koje je trajalo između 20 i 30 sekundi. Jedan svjedok, udaljen više od 500 kilometara od epicentra, naveo je da je osjećaj bio kao vožnja u vrlo sporom vlaku. Drugi je rekao da se više radilo o ljuljanju nego o klasičnom potresu, usporedivši ga s osjećajem stajanja na palubi broda.

U prefekturi Iwate, gdje se očekuju najviši valovi, izdane su preporuke za evakuaciju u čak 11 gradova. Vlasti su pozvale građane da se drže podalje od obale i riječnih tokova te da potraže zaklon na uzvišenjima ili u za to predviđenim objektima. Upozoreno je i na mogućnost naknadnih potresa u narednih tjedan dana.

Zbog ozbiljnosti situacije, na teren su raspoređene i vojne snage. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se kako pripadnici vojske izlaze iz baze u Iwateu kako bi prikupili informacije. U Aomoriju je odmah uspostavljeno zapovjedno mjesto koje koordinira aktivnosti i prati stanje na pogođenim područjima.

Potres je poremetio i promet. Obustavljena je linija brzog vlaka između Tokija i Aomorija, izvijestila je agencija Kyodo. Japanska premijerka Sanae Takaichi poručila je građanima da se bez odgađanja sklone na sigurna mjesta te naglasila da su sve službe mobilizirane.

Vlada je odmah aktivirala krizni stožer i započela s prikupljanjem informacija o mogućoj šteti i potrebi za hitnim intervencijama. Glavni tajnik vlade Minoru Kihara upozorio je građane da ostanu podalje od obale dok se upozorenja ne ukinu. Dodao je i da je oko stotinu kućanstava ostalo bez struje, dok je dio željezničkog prometa i dalje u prekidu.