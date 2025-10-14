Obavijesti

VIDEO Zoki, jel' ti fali jelen? Lopatar se spustio do Ribnjaka, bježao od pasa, nestao u šumi

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
S obzirom na to da ih inače nema u prirodi, pretpostavka je svih da je nekom pobjegao. Najbliže krdo jelena lopatara nalazi se u sklopu Predsjedničkih dvora na Pantovčaku

Jedna nam je sugrađanka jutros javila da je u parku Ribnjak opazila jelena lopatara. Ugledavši psa, jelen je pobjegao u smjeru Mihaljevca. Malo kasnije dobili smo dojavu da je viđen na Ksaveru. Naša terenska služba obilazi to područje, no životinja je već vjerojatno ušla u šumu i bit će je jako teško pronaći. Jelenima lopatarima ovo područje nije prirodno stanište, rekao je za 24sata Darko Ozmec, voditelj terenske službe Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba.

Naime, i čitatelji 24sata snimili su tu životinju kako Ksaverskom cestom, oko 4 sata, luta po gradu. Spustio se do Ribnjaka, a potom uplašen bukom i automobilima, vratio se nazad prema Mihaljevcu i šumi.

S obzirom na to da ih inače nema u prirodi, pretpostavka je svih da je nekom pobjegao. Najbliže krdo jelena lopatara nalazi se u sklopu Predsjedničkih dvora na Pantovčaku. Odandje su već bježali jeleni pa je moguće da je i ovaj iskoristio priliku za šetnju gradom.

