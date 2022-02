Ma, nije me bilo možda deset minuta. I evo, u tih deset minuta je sve nestalo. Rekao nam je to Zvonko Zagorec (61), kojemu je u četvrtak do temelja izgorjela drvena kuća u Desnom Degoju kraj Gline.

- Bilo je to ujutro, oko 10.30 sati. Sestra me pozvala da svratim kratko kod nje, ona ima tu kuću isto. Nisam bio kod nje, eto tih desetak minuta, kad dolazi brat i viče: 'Zvonko, dimi ti se nešto iz kuće!'. Odmah sam dotrčao, već je bilo sve u plamenu, ništa nisam mogao. Ušao sam unutra samo da nađem svoje papire, da barem dokumente spasim. Držao sam ruke na glavi jer mi je vatra zahvatila tjeme i spasila ovo malo kose što imam - rekao nam je Zvonko.

Do dolaska vatrogasaca kućica je izgorjela, a na njezinu mjestu ostalo je samo zgarište. Gradonačelnik Gline Ivan Janković obećao mu je da će od Nacionalnog stožera zatražiti kontejner kako bi Zvonko ipak imao krov nad glavom. Kontejner je stigao jučer. Posjetili su ga i iz Crvenog križa te mu donijeli potrepštine.

Policijski službenici s inspektorom zaštite od požara obavili su očevid kojim je utvrđeno da je do požara došlo uslijed djelovanja toplinske energije peći na kruta goriva na papirnate tapete kojima je bio obložen zid. Materijalnu štetu vlasnik procjenjuje na oko 60.000 kuna.

Zvonko, koji je samac, kaže da se u Degoj na rodnu grudu vratio nakon Oluje. Nije čekao obnovu, nego je sam izgradio drvenu kuću.

- Imala je tri prostorije. WC imam poljski vani, a kad se trebam oprati, odem kod brata ili sestre u njihovu kuću. Bratu je kuću obnovila država nakon rata i nije baš najsretniji kako su to odradili. Temelj je sav popucao, ali sreća je da su radnici zabunom napravili mnogo deblje temelje nego što je bilo predviđeno jer u zidovima uopće nema armature - govori Zvonko.

Ovo je već treći požar na području Gline nakon potresa. Prvo je početkom veljače izgorjela kuća bake Ljube Obradović u Donjem Klasniću. Zgarište su našli volonteri koji su Ljubi nosili ručak. Policija je objavila kako su pronađeni fragmenti koji izgledaju kao kosti, a još se čeka njihova identifikacija.

Nekoliko dana kasnije u selu Roviška na Baniji izgorjela su dva stambena kontejnera, a Mirko Divjakinja, koji živi u kontejneru, ostao je bez svega. Inicijativa “Ljudi za ljude” organizirala je prikupljanje pomoći za gospodina Mirka.