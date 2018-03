Videom nasmijao sve do suza: 'Lopov ima taj neki poremećaj'

Mladom voćaru Tvrtku Gačiću (35) iz Strizivojne nepoznati lopovi godinama kradu sadnice iz voćnjaka. Tijekom noći počupaju mlade voćke stare dvije-tri godine. Proteklog tjedna nepoznati je lopov ponovo poharao njegov voćnjak i ukrao kruške, jabuke i šljive. Par puta do sada Gačić je krađu prijavljivao policiji, ali počinitelji nikada nisu uhvaćeni, a ovoga se puta odlučio s njima 'obračunati' preko društvenih mreža gdje ih je, na duhovit način, 'sprdao'.

- Znam da ti je nezgodno doći po noći, strahovat hoće te tko vidjeti, kopati tu po blatu. Ne moraš se sljedeći puta sekirat. Dođi kod mene kući, pokucaj, pa ću ti dat. Meni se ne bi dalo, majke mi, u 3,4,5 u noći dolaziti u hladno, mokro, blatno.. De ne budi lud. Doći kući pa uzmi voća - poručio je Tvrtko svom lopovu Loli, kako ga je nazvao u videu. Uputio ga je i to koje je sve vrste voćaka uzeo i kada će mu roditi.

- Fakat mi se više ne da. Ne smatram te ja budalom; ti si čestit čovjek, u Hrvatskoj je to normalno. Jebeš sve ako nećeš ukrast - poručio je Tvrtko Loli i sve objavio na Facebooku na stranici svog OPG-a.

Gotovo preko noći video je postao iznimno gledam i svi koji su ga vidjeli smijali su se do suza i javili se Tvrtku u znak podrške.

- A svi mi daju podršku, pišu poruke, zezaju se, a ima i onih koji traže sadnice da im pošaljem - smijući se kaže Gačić koji je video objavio ogorčen što je u voćnjaku opet vidio tragove kidanja voćaka.

- Imamo svoj OPG od 2009. godine, ali se voćarstvom bavimo dugo. Pokojni dida nam je ostavio veliki voćnjak pa smo to počeli raditi iz hobija, a onda je preraslo u biznis. Posljednjih pet godina posvetili smo se sadnji voćnjaka, i imamo ih nekoliko, ali radi se o mladim voćkama koje još ne daju plodove i oko kojih ima još dosta posla - kaže Tvrtko koji OPG vodi sa svojom suprugom, braćom i sestrama.

Njeguju stare sorte voća: kruške, jabuke, oskoruše, dunje, šljive, ali i neke voćke kojih nema puno kod nas i koje je teško nabaviti, kao primjerice šumske voćarice.

- Sorte koje uzgajamo tržišno su vrlo zanimljive i već nas kontaktiraju brojni hoteli i šefovi kuhinja koji bi htjeli imati naše pekmeze ili džemove, jer i to pravimo - kaže Tvrtko dodajući kako nema pojma tko bi mogao biti Lola.

- Nemam pojma tko je lopov. Kako nam svake godine nešto drugo nestane, imam osjećaj da lopov ne zna što ukrade. Prošle godine je ukrao i par oskoruša, a obzirom da moje voćke nisu označene, on nema šanse da zna što je izvadio, pogotovo što ju je izvadio u vrijeme kada je ona drvo sa grančicama. Par puta sam to prijavljivao policiji, ali oni dođu, bok, što ima, kolika je to šteta, 200-300 kuna, ma daj. I to je to. I šteta doista ne bude velika. Više mi žao bude što ukrade voćke koje su dvije-tri godine stare, imaju već korijenski sustav. Vjerujem da njemu nije bitno što krade i ne želi napraviti veliku štetu, on samo ima taj neki poremećaj da želi vaditi voćke - kaže Tvrtko koji u dvorištu doista ima stotinjak sadnica koje nije stigao posaditi pa je iskreno rekao Loli da dođe i zatraži koju ako mu treba.

- Ljudi mi kažu da je video baš dobro ispao, da tom nekom lopovu na fini način poručujem 'a baš si glup', ali ja stvarno tako mislim, pa dođi kod mene, dat ću ti. Ja sadim stotine voćaka, da dođeš i tražiš me par komada, dao bih ti brate. Svake godine imamo ljude koji nam pomažu u voćnjaku; nekad netko traži da im dam deset voćaka jer nemaju love za kupit, pa evo brate nosi - simpatičan je Tvrtko, koji je u svom kraju dobro poznat po još nečemu.

On je tekstopisac tamburaške pjesme 'Moja duša' koja je proglašena najslavonskijim tekstom i postala himna slavonskih seljaka. Pjevaju je Bećarine koji su sa njom osvojili i nagradu na Požeškom tamburaškom festivalu.

- Sviram tamburu otkako sam bio klinac. U školi u Bošnjacima gdje sam tada živio učili smo tamburu u slobodnim aktivnostima. Primaš sam ali znam svirati i basprim. Bio sam dugo godina u KUD-u, a posljednjih deset sam u orkestru Campanera kojega čini krema tamburaške glazbe u nas i svojevremeno smo proglašeni najjačim tamburaškim orkestrom u Hrvatskoj - kaže Tvrtko koji je jedno vrijeme aktivno pisao i pjesme.

Ima ih oko pedesetak napisanih i sve su prožete njegovom ljubavlju prema Slavoniji i njenim običajima.

- Ne nudim ih nikome jer mi nije osobito bitno da se uglazbe ili da ih netko pjeva. Nastale su iz duše, u trenucima kad imaš potrebu nešto pretočiti u stih. 'Moju dušu' napisao sam dok sam studirao u Rijeci i kada mi je Slavonija baš nedostajala. Nisam očekivao da će doživjeti tako planetaran uspjeh - kaže Tvrtko dodajući kako je o tamburaškoj glazbi najviše naučio od Marinka Žeravice, vrhunskog stručnjaka za izradu tamburica, koji je i osnovao Campaneru.