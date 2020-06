'Vidi, pajdo pao u more i sad ide gumenjak sam'. A onda se zabio u jedrilicu, pa u mol, pa u obalu

Čovjek je kod Lopuda pao s gumenjaka u more, a onda je plovilo nastavilo kružiti u moru, pa se zabilo u drugo plovilu te se nasukalo. Plivača su izvukli na katamaran, a gumenjak oteglili

<p>Alo, ajde ođe upadaj! Šta ćeš..., čuje se sa snimke koju nam je poslao čitatelj s Lopuda.</p><p><strong>Pogledajte video: Pao s gumenjaka, brodica nastavila - sama</strong></p><h2>Gumenjak je kružio pa se 'zalijepio' u jedrilicu</h2><p>Kako nam javlja više čitatelja, tamo je u ponedjeljak oko 16 sati u more pao čovjek s gumenjaka koji je nastavio kružiti pod punim gasom u krug, a onda se zabio prvo u jedrilicu, a onda se pod punim gasom nasukao na obalu.</p><p>- Ma izgledalo je brutano! Ja s gostima sa svog broda gledam gumenjak kako se vrti u krug. Moji gosti bili su izbezumljeni. Gumenjak je tako kružio, a onda se 'zalijepio' u jedrilicu. Čovjek koji je upao u more plivao je do katamarana na kojem je ranije valjda bio pa su ga izvadili van. Ljudi s katamarana potom su oteglili gumenjak i otišli - rekao nam je jedan od čitatelja.</p><p>Iz Lučke kapetanije potvrdili su nam slučaj, a za više detalja uputili su nas na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.</p><p>Naši čitatelji nisu imali problema s detaljima.</p><p>- Bio sam na plaži i kupao se kad vidim gumenjak kruži, u njemu nema nikoga. Čovjek je pao u more. Jedno pet minuta gumenjak je sam kružio po moru, a onda se zabio u jedrilicu. Čula se vika i galama s druge jedrilice. A onda je gumenjak pod punim gasom nasukao na obalu - govori nam drugi čitatelj koji je sve gledao s obale.</p><p>Kaže da nije primijetio da je itko ozlijeđen.</p><p>Na obali je nastala prava galama.</p><p>- Bilo je vike i strke, svi su se razbježali s obale - dodao je čitatelj.</p>