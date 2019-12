'Vidimo se u Tvornici kulture koja postaje tvornica pobjede!'

Ratovi su gotovi, dosta je trgovine mržnjom na grbači onih koji su ovoj zemlji najviše dali, a najmanje dobili. Idemo u borbu za civiliziran mir, za toleranciju i normalne odnose među ljudima, za ono što smo izgubili u privatizacijskoj pljački u prvih 10 godina, za gubitak onoga što je činilo okosnicu, srž ovog društva, rad, stvaranje, kreaciju, teži put. Kao što bi u Svakidašnjoj jadikovki rekao Tin Ujević - sa žuljavim cipelama, ali srcem ispod plavih bluza. To srce ispod plavih, radničkih bluza i dalje na neki način kuca među hratskim ljudima i treba ga izvući jer ne možemo biti država koja živi od rente, prirodnih ljepota koje nam je Bog dao i od stranačke iskaznice HDZ-a. Premalo je, treba još, poručio je u nedjelju predsjednički kandidat Zoran Milanović na predizbornom skupu u zagrebačkom Boćarskom domu i zaradio ovacije okupljenih simpatizera.

Pogledajte video:

Osvrnuo se na kampanju svoje protukandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović koja poziva birače da glasaju za "pravu Hrvatsku" istaknuvši da u kajkavskom kraju ako kažeš da nije pravi, znači da nije pri sebi i zdravoj pameti.

- Ne znaš je li gore da to stvarno misli ili ne poznaje hrvatski jezik, hrvatski standard. Onaj jezik roda našeg, koji znate - zveči, bruji, zvuči, šumi, grmi, tutnji, huči - to je je jezik roda moga, taj jezik moramo upoznati, o jeziku, rode, da ti pojem, o jeziku milom, mojem i tvojem - poručio je, a simpatizeri su ustali, pljeskali mu i skandirali "Zoki, Zoki".

Naglasio je kako nema prave Hrvatske.

- Postoji hrvatska Republika, republika svih građana, ravnopravnih građana, republika mira, sreće, blagostanja, republika u kojoj se poštuje drugačijega, u kojoj se ne komentira tuđi privatni i intimni život, otvoreno društvo, dobro društvo. Republika blagostanja koje se ne mjeri samo novcem, u kojoj ljudi žele živjeti - istaknuo je naglasivši kako se to ne postiže silom.

- To ne postižu oni kojima zakon leži u topuzu, u nasilju, u prijetnji nego oni koji su spremni razgovarati, prilaziti ljudima i biti misionari bez obzira na to kojoj vjeri pripadaju. To je moderno i otvoreno društvo za koje se borim riječju i djelom već više od 13 godina. Da citiram sam sebe, to rijetko radim, to inače nikad ne radim, ali sad ću to učiniti: želim predvoditi političku organizaciju koja će se zalagati i stvarati otvoreno društvo za otvorenog i slobodnog čovjeka - poručio je Milanović naglasivši da ne misli, kada govori o normalnom, da onaj drugi, s druge strane, nije normalan i da je krivi.

- To znači pristojnost i s tim ću krenuti kao predsjednik - pristojno. Jer sada na sebi više nemam teret izvršne vlsti i političke organizacije, koji od svakog čovjeka katkad napravi zvijer. Moje iskustvo je jamac da znam i vidim i da neke greške naprosto neću ponavljati, to je minimum racija, da imam viđeno u životu. U mom životnom filmu se izvrtilo toliko toga da možete biti sigurni da vas sramotiti neću, da ću dužnost obavljati trezveno, da neću biti nepredvidiv na onaj način koji šteti, da ćete manje-više znati što od mene možete očekivati, ali da ću vas ponekad nekom iskrom i iznenaditi pozitivno. Dajte mi tu šansu - poručio je Milanović,a okupljeni koji su ga došli podržati prekidali su ga pljeskom.

Supruga Sanja cijelo vrijeme sjedila je iza njegovih leđa, pljeskala mu i smijala se na njegove doskočice.

Zadnjih godina, dodao je Milanović, dužnost predsjednika Republike je zapuštena i prepuštena stihiji, nepredvidljivosti i svemu onome što uz tu dužnost ne ide i ne treba ići.

- Donosim nešto drugačije, bit ću predsjednik svih građana, okupljat ću najbolje. A pobijedit ćemo iz sljedećih razloga - zato jer smo bolji, zato jer smo čovječniji, strpljivi i umjereni u stvarima koje nudimo i obećavamo. Krajnje je vrijeme za promjene, bit ću osoba koja će zapuštenu dužnost predsjednika ispuniti novim sadržajem, ići ću okolo ne kao lobist koji povlači neke mutne tipove za rukav, nego kao glavni agent hrvatskih interesa, zagovaratelj. Moje znanje, moji kontakti jamče da ću biti bolji nego bilo tko prethodnih godina i mislim da je to vrijedno rizika - istaknuo je ponovivši kako su njegovi birači svi hrvatski građani, a ne krivi i ne pravi uz ponovni gromoglasan pljesak okupljenih.

- Jer kad se počneš baviti krivim, dođeš do krive drine, a znamo kako je završilo kad je Hrvatska htjela biti do Drine. Nama je Jadran okosnica našeg svijeta, kao i kontinentalna Hrvatska i moramo svoj identitet osvijestiti, ne moramo ga ponovno graditi. Mi smo mediteranska zemlja, srednjoeuropska zemlja i djelomično pripadnici Balkana i to nas čini bogatima, istovremeno kompliciranima, katkad teško pomirljivima, ali zato nevjerojatno talentiranima, punima duha, energije i nećemo dopustiti trgovcima mržnjom i netolerancijom da taj veseli ljudski duh u nama ubiju - istaknuo je.

Govoreći o demografiji, poručio je kako Hrvatska ne nestaje.

- Demografija, ta toliko habana riječ, svodi se na nekoliko elementarnih stvari kao što su poštena vlast, vlast koju građani prepoznaju kao svoju, kao onu koja ih neće napustiti i zapaliti na neku visoko plaćenu dužnost u Europi i New Yorku. Ta vlast je najbolja demografska mjera - istaknuo je poručivši biračima da ne nasjedaju paničnim trikovima da nas od sutra nema i da će nas pregaziti.

- Tko će nas pregaziti, kako ćemo to nestati? Pa u Slavoniji nikada nije živjelo dovoljno ljudi, ni u vrijeme Marije Terezije, ni u vrijeme Republike. Uvijek je bio manjak ljudi, čak i kad ih je bilo najviše, kad su se za vrijeme onog mraka najviše družili i množili, da prostite, nikad dovoljno ljudi. Ima nas dovoljno i bit će nas više. Dovoljno nas je da od Hrvatske stvorimo pravo mjesto za život, mjesto u kojem članstvo u EU neće biti samo tablični pokazatelj fondova koje smo iskoristili u datom trenutku, mada, tu smo dragi prijatelji, zadnji u Europi i kada to govorim, uvijek razmislim dva puta jer nikada ne volim reći da smo u nečemu njlošiji. To katkad treba i prešutjeti, ne slagati, naprosto zato da se ljudima ne ubije volja za život, kako nam HDZ radi već 30 godina radeći državu za sebe - istaknuo je.

U politici, naglasio je, vrijede neka osnovna pravila, bez obzira jesi li kršćanin, muhamedanac, vjernik...

- To je kategorički imperativ, da radiš ono za što vjeruješ da čini dobro i za što želiš da bude opći univerzalni zakon. To je jedini put koji je ispravan put u svakoj politici, lijevo ili desno. Neki zakoni su univerzalni, kao što je ljudska narav i srce. I kada postupamo jedni prema drugima i onima koji se drugačije nazivaju, koji su druge nacije po rođenju ili odabiru, moramo biti čovječni, pristojni, racionalni, ali moramo gledati svoje interese - istaknuo je podsjetivši u tom smilu i na migrantsku krizu za vrijeme njegova premijerskog mandata.

- 658.000 ljudi, od toga polovica žena i djeca, su prošli Hrvatskom prije četiri godine na putu prema boljem životu, prema Njemačkoj uglavnom. Prošli su Hrvatskom brzo i bez ikakve štete za našu imovinu duše i zbrinuti su tada. Tada smo se ponijeli kao ljudi, ali prije svega kao racionalni političari jer moj posao kao predsjednika je prije svega da služim interesima Hrvatske, a tek onda općim zakonima - rekao je Milanović.

Osvrnuo se na Boćarski dom u kojem je imao ovaj skup.

- Nikad nisam imao dovoljno strpljenja za boćanje, a imao ga je moj did Ante Milanović, težak, pismen, narodni čovjek i uvijek sam gledajući boćanje razmišljao o njemu i tom strpljenju. Obećajem da ću početi boćati - rekao je i nasmijao sve u dvorani.

- Kako god ovo završilo, ja sam sretan čovjek zbog podrške koju sam dobio, a ona je očita, i zbog klime koja će se nakon ove kampanje u Hrvatskoj osjećati drugačije, bit će zdravija i burovita. Kao zdravo vrijeme, kao zdrava bura od koje se nitko nije prehladio, koja otklanja infekcije i viruse, to je taj novi teatar normalnosti, razumijevanja, dijaloga, ambicije, borbe za vlastite ciljeve, ali isto tako konstantna svijest o zajednici i njezinim potrebama - rekao je.

- Vidimo se u nedjelju, u Tvornici kulture, koja postaje tvornica pobjede, živjeli, rekao je na kraju Milanović.

Tema: Predsjednički izbori