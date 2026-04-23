Vidjela je na 24sata tekst o Leu (12) koji je nestao. Zaustavila ga je. 'Hvala toj gospođi...'

Sve je dobro završilo, hvala svima koji su se uključili i pomogli u potrazi za Leonardom, ne znam kako bi ga, i kad pronašli bez tolikog angažmana, kaže nam Valentina Vinter Putar, majka 12-godišnjeg Leonarda koji je danas prijepodne odlutao iz kuće. Pronađen je, srećom nije odlutao predaleko - zaustavila ga je, i zadržala žena koja je vidjela vijest o njegovom nestanku na portalu 24sata, i nazvala majku.

Dječak je u spektru autizma, teže verbalan, sve razumije, poznata mu je ruta kojom je hodao, no nije samostalan, kaže majka.

- Sam je otišao iz stana, nestao u sekundi, i makar smo odmah krenuli u potragu, bio je brži. Nije uzeo mobitel, ali je uzeo novčanik, često idemo zajedno u trgovinu, zna kupovati, zna plaćati, moguće da je nešto želio kupiti sam. Prvo samo ga tražili sami, cijela obitelj, uključili su se i mnogi prijatelji i poznanici, na kraju smo ga tražili zajedno s policijom. Zaustavila ga je žena koja ga je prepoznala iz vijesti, i zadržala ga do našeg dolaska - kaže nam mama Valentina.

- Leonard je dobro. Meni je pozlilo kad sam ga vidjela, od stresa. Osjećam neopisivu zahvalnost svima iz medija koji su me zvali i podijelili informacije odmah, da se krene sa potragom. Hvala divnom policijskom timu s kojim sam bila u potrazi, i koji je bio uz mene cijelo vrijeme, pa i nakon što je Leonard nađen, sve dok nisam bila dovoljno dobro da me muž odveze kući. Hvala svima koji su priskočili upomoć, a posebno hvala gospođi koja ga je prepoznala i zadržala dok nisam došla s policijom, poručuje mama Valentina.

Leonard, kaže nam, još uvijek nije samostalan, i najviše se bojala prometnih križanja, ceste, auta. Presretna je što je sve dobro završilo.