'Vidjela sam smrt, a on mi je bio slamka spasa. Zbog njega i susjeda sad imam 2 rođendana'

Još uvijek na svijetu postoje nesebični ljudi koji su zaista spremni izaći iz svoje sigurne zone i pomoći nepoznatoj osobi. Vjetar ga je doslovno skidao, međutim on je bio uporan. Čovjek je napravio nešto za što stvarno nemam riječi. Tisuću puta hvala i njemu i mojem susjedu, ispričala nam je Snježana Fajfar sa Srednjaka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ona će, kao i mnogi drugi Zagrepčani, još dugo pamtiti snažno nevrijeme koje je jučer poharalo glavni grad, ali i desetak županija. Naime, oko 16 sati u srijedu vraćala se s posla. Parkirala je nedaleko od ulaza u zgradu i procijenila da će, bez obzira na jak vjetar i kišu, uspjeti sigurno doći do ulaza.

- Kako sam se približavala znaku bilo mi je sve teže i teže hodati, a na kraju se više nisam mogla ni pomaknuti. Oko mene su letjele grane, rušila se drva, stvarno je izgledalo kataklizmično. Uhvatila sam se za znak računajući da ću ovdje malo zastati i pričekati da se situacija smiri, da vjetar malo popusti.

Međutim, situacija se nije smirila. Snježanu su po licu udarali kiša i jak vjetar, a oko sebe nije vidjela ništa.

- Nepoznati mladi gospodin, kojem se ne mogu dovoljno zahvaliti na pomoći, je stajao s autom jer nije mogao proći dalje zbog srušenog stabla. Jedno vrijeme sam ja gledala u njega i on u mene. Onda sam vidjela da je krenuo dalje, no od vjetra i kiše nisam vidjela u kojem smjeru. Samo sam pomislila 'Bože, ostala sam sama, gotovo je'- ispričala nam je.

Nastavila se držati za znak, no polako joj je ponestajalo snage. Bila je, kaže, sigurna da će na nju pasti stablo ili da će odletjeti zajedno sa znakom. Naleti vjetra bili su nevjerojatno jaki. A onda se odjednom pojavila slamka spasa.

- Ugledala sam tog mladog dečka ispred sebe. Da mi sad netko postavi petoricu muškaraca i da mi kažu da probam prepoznati svog spasitelja, ne bih ga prepoznala od količine šoka koji sam proživjela. Vjerujte mi, vidjela sam smrt i on mi je bio slamka spasa. Hvala mu do neba.

- Tada je pritrčao i susjed, on me s jedne strane gurao, a mladić vukao prema zgradi. Uspjeli su to uz puno borbe. Moja kćer je svemu tome svjedočila, vrištala je, htjela je ići prema meni, nasreću nisu joj dali jer bi ju odnio vjetar- dodala je.

Zbog cijele strke koja je nastala i panike koja je njom ovladala, Snježana nije sigurna je li se mladiću uopće zahvalila. Voljela bi, kaže, da zna tko je pa da mu može od sveg srca zahvaliti na dobrom djelu.

- Zbog njega i svojeg susjeda od jučer imam dva rođendana- zakjučila je.