Zagreb, Cernik i Tovarnik tuguju: 'Kći me nazvala i rekla da je tata mrtav, u šoku sam...'

Tata je mrtav, poginuo je u nevremenu. To mi je kći rekla kad me nazvala u srijedu poslijepodne. Upravo se vraćam u Zagreb s drugom maleckom. Ne znam što bih vam rekla, u šoku sam, stalno mi zvone telefoni, kći mi plače, u kratkom telefonskom razgovoru kazala nam je supruga Senada Ivanušića (50), koji je poginuo u zagrebačkom naselju Dugave nakon što je na njega palo drvo. Iza njega su ostale supruga te dvije kćeri, od 9 i 18 godina.

Jedna od stanarki ulice Vajdin vijenac vidjela ga je trenutak prije tragedije.

- Nebo se zacrnilo i odjednom je krenulo sve nositi. Vidjela sam tog čovjeka kako je sjeo na klupu i još sam razmišljala zašto tamo sjedi, vidi li kakva je oluja, zašto se ne skloni. On je ustao i krenuo preko ceste i ja sam ga izgubila iz vida. Mislila sam da je sve dobro, da je uspio prijeći i skloniti se, ali nije stigao - u jednom dahu prepričavala nam je stanarka.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Da je stradao, shvatila je nakon što se u blizini klupe zaustavio auto. Vozač je nesretnome muškarcu pokušao pomoći i odmah je zvao policiju i Hitnu pomoć. No bilo je prekasno. Velika teška grana pala je na njega te je preminuo na mjestu. Na mjestu događaja policija je poslije obavljala očevid, a susjedi i poznanici od šoka su jedva pronalazili riječi.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Ima ženu i dvoje djece u drugom dijelu Dugava, a u Vajdinu vijencu je odrastao. Otac mu je preminuo, a majka još živi ovdje. Jedno vrijeme ga nismo viđali, boravio je drugdje, pretpostavljam kod obitelji. Bio je slabog zdravlja, znam da je nedavno preživio moždani udar, taman se oporavljao... - kaže nam susjeda iz Vajdina vijenca.

Zatekli smo je kako čisti smeće, lišće i sitnije grane koje je vjetar nanio. Naleti vjetra ili udari grana razbili su i staklo na nekoliko mjesta.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Puka je sreća da sve ovo nije palo nekome na glavu. To je sve trulo - čudila se susjeda.

Dodaje da je Senada jedan susjed sreo nekoliko dana prije nevremena.

- Rekao mi je da se začudio jer mu je baš izgledao loše - dodaje.

Susjed iz drugog dijela Dugava rekao nam je da je ranije u srijedu vidio Senadovu suprugu kako s djetetom i roditeljima pakira stvari u kombi.

- Rekli su da idu na more na nekoliko dana. Koliko znam, još se nisu vratili jer ih nisam vidio, a nema im ni kombija. Strašno je to, čovjek ni kriv ni dužan tako strada. I još je mlad bio... Sreća pa sam stigao doći kući baš prije nego što je sve počelo. Brzo sam zatvorio prozore jer bi inače sve odnijelo - potreseno opisuje susjed.

Osim Senada, koji je stradao kao pješak, u nezapamćenom nevremenu koje je pogodilo Zagreb u vozilu je kraj Žitnjaka poginuo Dario Rebić (48).

Foto: Helena Tkalčević/24sata

Kako su nam rekli u caffe baru Dvorište na Maksimirskoj cesti, Dario je kobnog dana uredno odradio smjenu kod njih te krenuo po suprugu.

- Mislim da je otišao oko 15.30 sati, nisam siguran. Supruga mu radi u jednoj tvrtki na Žitnjaku te je išao po nju da bi se zajedno vratili kući. Nažalost, dogodilo se to što se dogodilo - izjavio nam je Rebićev kolega iz caffe bara.

U kafiću smo zatekli samo nekoliko gostiju. Svi su ozbiljni, ne skrivaju tugu. Za jednim visokim stolom u sredini kafića zapaljena su tri lampaša Dariju u spomen. Na stolu je i bilježnica naslovljena "Za Darija". U nju upisuju donacije koje od dobrih ljudi prikupljaju za pomoć njegovoj obitelji.

Pričaju nam da su iza Darija ostali supruga i dvoje punoljetne djece. Bili su podstanari u drugom dijelu grada te im materijalna situacija nije bila bajna.

- On je rodom iz okolice Bjelovara, no u Zagrebu živi već 25 godina. Tu se skrasio, osnovao obitelj, zaposlio se, djeca su mu ovdje odrasla... Kao njegov kolega mogu reći samo sve najbolje o njemu, bio je zaista dobar čovjek, dobar prijatelj i kolega na kojeg ste mogli računati i osloniti se. Svima će nam jako nedostajati, no obitelji je sigurno najteže - kaže kolega.

Dodaje da je Dario obožavao svoju obitelj. Žena i djeca uvijek su mu bili na prvome mjestu te je o njima rado i često govorio. U kafiću je radio šest ili sedam godina, poznavali su ga svi stalni gosti te su se veselili kad bi pri dolasku ugledali njegovo srdačno lice.

- Ne mogu reći da sam ikada sjela za stol sa Darijom i vodila dubokoumne ili intimne razgovore, ali bilo je nebrojeno usputnih rečenica, gesti... a to je suština svega. Bio je vrlo posvećen svojemu poslu i ljudima kao takvima, a ja to izuzetno cijenim. Neki ljudi te u prolazu dotaknu svojom jednostavnošću i toplinom, a najdivnije od svega je što ti za susret s njima ne treba akreditacija - kazala nam je Leda, koja stanuje u blizini kafića u kojemu je Dario radio.

- Bio je dobar kao kruh, izvrstan radnik i krasan čovjek, koji je najviše na svijetu volio svoju ženu i djecu. Rijetki u današnje vrijeme imaju takav odnos s obitelji - kazao je Ante Grgić, vlasnik kafića, za Jutarnji list.

Dodao je da je pohitao na mjesto događaja čim je čuo što se dogodilo. U vrijeme našeg posjeta Dvorištu jučer više nije bio raspoložen za izjave.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

A Cernik kraj Nove Gradiške oplakuje Stjepana Terzića (40), vlasnika tvrtke za vodoinstalaterske radove Instalokop, brižnog supruga i oca, koji je u srijedu poslijepodne žurio kući svojoj obitelji. Želio je biti uz njih, zaštititi ih od razorne oluje kakvu ni najstariji stanovnici Slavonije ne pamte. Nažalost, na njegov kombi u Cerničkoj Šagovini, samo nekoliko kilometara od njegove kuće, srušilo se drvo i na mjestu ga usmrtilo.

Iza Stjepana je ostala supruga s troje djece. U Rokovoj ulici gotovo da nema oštećene kuće, ili su manje štete, a Stjepanova radionica i dio kuće su bez krova. U četvrtak su u pomoć pritekli njegovi prijatelji kako bi koliko-toliko sanirali štetu.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Supruga mu je u vrlo teškom stanju, u kući je s djecom, nije u stanju razgovarati ni s kim, niti želi govoriti o nesreći. Mi ćemo, koliko budemo mogli, pomoći, zaista je teška situacija - rekao je Stjepanov kum, koji je s prijateljima obnavljao krovište. Kombi vozilo natovareno vodoinstalaterskim i građevinskim alatom nalazi se u krugu HAK-a u Novoj Gradiški, vidljivo je oštećenje kabinskog prostora, na koji je palo drvo od kojeg je mladi čovjek poginuo.

- Bio je jako dobar, tih i samozatajan, odan svojoj obitelji i poslu koji je radio. Toliko mogu reći o njemu - kaže njegov kum. Tragedija, prokomentirali su mještani Cernika i rekli kako će se materijalno nekako nadoknaditi, ali gubitak života nikako.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Osim zbog izgubljenog mladog života koji je uzelo nezapamćeno nevrijeme, mještani su očajni zbog nastale štete. Na svakom koraku u Slavoniji vidljivi su tragovi olujnog nevremena. Kako je oluja dolazila iz smjera Zagreba, brzina vjetra stalno se pojačavala. Njegovi udari oko Slavonskog Broda na mahove su dosezali i do 120 km/h, a prema istoku su se i dalje pojačavali. Na području Gradišta kraj Županje, mjesta koje je uz Knin uvijek bilo najtoplije u Hrvatskoj, puhao je i 200 km/h. Kuće u selima na istoku Brodsko-posavske županije, u selima Gundinci, Oprisavci, Novi Grad, Sikirevci, mahom su ostale bez krova, deseci stabala su slomljeni i iščupani iz zemlje.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Osim Zagreba i Cernika, tuguje Tovarnik. Oplakuju Zvonka Drmića (65), koji je preminuo u srijedu tijekom vatrogasne intervencije saniranja posljedica nezapamćenog nevremena u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

- Bio je to izuzetno dobar i obiteljski čovjek. Stalno je sudjelovao u intervencijama, pomagao je i tijekom poplava u Gunji. Prije nekoliko dana bio je na turniru s unucima. Koliko znam, nije imao zdravstvenih problema - govori susjed o preminulom Zvonku. Točan uzrok smrti, kaže, još se ne zna.

- On je kolabirao na tlu, a sve se odvilo tijekom raščišćavanja stabala s električne mreže i kuće u selu - izjavio nam je Ivan Dragičević, predsjednik DVD-a Tovarnik.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Stanovnici Tovarnika još su šokirani tragedijom čovjeka koji je cijeli život nesebično pomagao drugima.

- Bio je radišan i tih susjed, malo samozatajan. Pomagao je jučer tijekom tog užasnog nevremena i, nažalost, preminuo. Navodno zbog srca. Zatečena sam! Dugo je član DVD-a i, uvijek kad bi bila intervencija, vidjeli bismo ga kako ide jer smo vrlo blizu. Uvijek je bio aktivan i vrijedan, a pamtit ću ga baš po toj njegovoj aktivnosti i spremnosti da svima pomogne - govori nam susjeda i otkriva da je iza sebe ostavio suprugu, dvije kćeri te unučad.

U Tovarniku je i dalje mnogo posla kako bi se naselje dovelo u stanje prije nevremena koje je rušilo drveće, rasvjetu, krovove... Stariji mještani govore da su ovakvu nepogodu prvi put doživjeli.

- Tovarnik je 90 posto oštećen, gotovo da nema kuće koja nije oštećena. Ovo je strašno! Mi smo tu 1991. godine doživjeli rat i granatiranje, a ovo mi se čini malo teže. Tko će tu veliku štetu sad popravljati? Ne treba nam novac, samo neka nam netko sanira jer mi smo stariji i ne možemo se penjati po krovu. Problem je i što nema majstora - rekao je stanovnik Tovarnika.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

I načelnik općine, Anđelko Dobročinac, kazao je kako mještani ne pamte takvo nevrijeme s toliko štete. Rekao je kako ljudi i danas na terenu čiste ulice i spajaju električnu struju te je potvrdio smrt sumještanina.

- Tijekom uklanjanja stabala koja su prekrila vodove, gdje su pokidani stupovi, pokušao se osloboditi prolaz kroz jednu sporednu ulicu da mogu ljudi izaći iz kuća. Čovjek je radio s motorkom, potom je stao odmoriti se i srušio se. Hitna je ubrzo došla, pokušala reanimirati čovjeka, ali, nažalost, nije mu bilo spasa - rekao je Dobročinac.

Tijelo su prevezli u NMB “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, gdje će biti provedena obdukcija.