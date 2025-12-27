Vidoševićevoj obitelj maknuta blokada imovine. Od čega će HGK naplatiti 4,7 milijuna eura?

Obitelj osuđenog bivšeg čelnika HGK Nadana Vidoševića sada može raspolagati svojom imovinom. Županijski sud u Zagrebu je još u listopadu donio rješenje po kojim se miče privremena blokada imovine koja traje još od 2013. godine kada je Vidošević prvi puta uhićen.

Vijest o tom rješenju je prvi donio portal Index, ali smo našli to rješenje suda. I unatoč tome, imovina je još uvijek pod blokadom jer zemljišno knjižni odjel suda nije proveo micanje. Provjerili smo to na velebnoj vili na Pantovčaku koja glasi na Vidoševićevu majku. Zabilježba zabrane otuđenja još uvijek stoji.

Bivši čelnik HGK i predsjednički kandidat je osuđen na osam godina zatvora i u njemu bi trebao biti do 2029. godine. Naravno, ako nakon dvije trećine odslužene kazne ne traži prijevremeno puštanje i sud mu to odobri.

No, dok Vidošević zatvorsku kaznu odslužuje od 2021. godine, još uvijek nije naplaćena šteta od 35,5 milijuna kuna (oko 4,7 mil. eura) za koju je osuđen. Pravomoćno potvrđenom presudom je utvrđeno da je za toliko oštetio HGK izvlačenjem novca. Još nešto više od 200.000 kuna je oštećen Kraš. Na sve to idu i kamate. Država je samo oduzela šest slika, a zahtjev USKOK-a za naplatu još nešto više od 27 milijuna kuna je pravomoćno odbačen jer je sud zaključio da je već sve sadržano u šteti od 35 milijuna kuna. Država nije uspjela dokazati i dodatni nesrazmjer prihoda i imovine, pa je još za vrijeme suđenja odustala od toga da plijeni i imovinu njegove obitelji – tzv. proširenog oduzimanja imovinske koristi.

Sud je sada skinuo blokade s nekretnina, ali i automobila Vidoševićeve majke, supruge i kćeri. Među najvrednijom imovinom je upravo vila na Gornjem Prekrižju, stan u ulici Pantovčak koji je glasio na kćer, te kuća u Omišu koja je glasila na kćer i suprugu. Tu su i udjeli u tvrtkama, automobili i zemljišta u Omišu. One će moći raspolagati tom blokiranom imovinom, pa i prodati je ako to požele.

A HGK-u se ostaje naplaćivati iz imovine koja je glasila na Vidoševića, poput stotina umjetničkih dijela ili imanja pored Delnica.

- Mi smo pokrenuli postupak naplate štete i imamo prvenstvo u naplati. Kada sam zadnji puta razgovarao s odvjetnicima, rekli su da će šteta biti naplaćena u razumnom roku. Izvijestili su me i da obitelj surađuje jer znaju da se ta odšteta po presudi mora platiti. Tako da ovo micanje zabrane raspolaganja s imovine koja je glasila na obitelj za našu naplatu ništa ne znači – rekao nam je sadašnji predsjednik HGK Luka Burilović. Pravne detalje nije znao zbog vikenda i godišnjih odmora.

Vidoševićeva odvjetnica Jadranka Sloković nam je također potvrdila da će se HGK naplaćivati od one imovine koja glasi samo na Nadana Vidoševića.

-Bilo je blokirano puno više imovine nego je procijenjena šteta, a ne bi tako trebalo biti. Država je sama odustala od proširenog oduzimanja imovine, tako da blokiranje imovine koje je glasilo na obitelj nema nikakvog smisla i tražili smo da se makne. Prošireno oduzimanje imovine se može provesti samo ako se dokaže nesrazmjer prihoda i imovine, a to nije dokazano. I Porezna uprava je odustala od postupka. Dakle, šteta se ionako ne bi mogla naplatiti iz imovine obitelji, nego se naplaćuje isključivo od Vidoševićeve imovine – kaže nam Sloković koja ne zna koliko on točno ima imovine i od čega bi se HGK trebao naplatiti.