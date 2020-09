Vidović Krišto Jandrokovića optužuje da zlorabi ovlasti i tvrdi da on štiti korupciju

<p>Saborska zastupnica Domovinskog pokreta <strong>Karolina Vidović Krišto </strong>oštro je u petak kritizirala predsjednika Sabora <strong>Gordana Jandrokovića</strong> jer ju je u srijedu udaljio sa sjednice zato što nije nosila masku, optuživši ga za zloupotrebu ovlasti i za štićenje korupcije.</p><p>- Njegovo protuposlovničko djelovanje bilo je planiramo i ograničio je moja ustavom zajamčena zastupnička prava - izjavila je Vidović Krišto u Saboru i podsjetila kako zastupnici kada iznose stajališta ne trebaju nositi maske.</p><p>- Na snimci događaja jasno se može vidjeti da vremenski uopće nisam bila u stanju nakon govora staviti masku jer sam imala veliku količinu papira u rukama koje sam pakirala u kutiju, Jandroković je dajući mi dvije opomene u samo nekoliko sekundi te koristeći nepostojeći argument da me isključi sa sjednice u potpunosti zlorabio svoje ovlasti - rekla je Vidović Krišto.</p><p>Zbog toga je, dodala je, uputila zahtjev saborskom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav za ocjenu postupka predsjednika Sabora.</p><p>Vidović Krišto je također optužila Jandrokovića da sprečava razotkrivanje utaje poreza Emila Tedeschija time što ne zahtijeva od Vlade da odgovori na njezino zastupničko pitanje.</p><p>- Jandroković je nekoliko puta javno ponovio kako je nemoćan pred hrvatskom Vladom i da nema mehanizme dobiti vladine odgovore na zastupnička pitanja, to je kršenje Poslovnika, Ustava i trodiobe vlasti. Čemu onda uopće služi Sabor - upitala je.</p><p>Ustvrdila je da kod Jandrokovića postoji panika od funkcioniranja pravne države, jer kada bi pravna država funkcionirala onda bi Jandroković pred poreznom upravom morao dokazati svoje bogatstvo i nerazmjer imovine i prihoda koje ima.</p><p>- Jandroković je bio jedan od najbližih suradnika<strong> Ive Sanadera</strong> i glavni kadrovik u državnim tvrtkama. Jandroković se panično boji vladavine prava i jedan je od glavnih nositelja današnje politike, a to je politika koja se temelji na korupciji - ustvrdila je Vidović Krišto.</p>