Vidović o avionima: To su stare kante, pri kraju životnog vijeka

Hrvatska kupuje eskadrilu od 12 izraelskih rabljenih zrakoplova F-16 za 3 milijarde kuna. Prva dva zrakoplova stižu za dvije godine, ostali 2022. Najveća je to vojna investicija u povijesti Hrvatske vojske.



Ministar obrane Damir Krstičević potvrdio je da će odluka o kupnji vojnih zrakoplova biti danas na sjednici Vlade. Nakon toga slijedi provedba odluke, priprema za potpisivanje ugovora. To je vrlo složen proces, želimo mu odgovorno pristupiti, rekao je ministar. Ponovio je kako im je želja da 2020. kada Hrvatska po prvi put presjeda Europskom unijom na hrvatskom nebu, u rukama hrvatskih pilota imati dva zrakoplova.



To je naša odgovornost prema budućim generacijama, na taj način sjećamo se situacije u hrvatskoj devedesetih godina, svih koji su dali život za obranu domovine. Taj avion je jamac sigurnosti i suvereniteta Hrvatske, naglasio je ministar.

Podsjetio je kako se godinu dana sustavno radilo na projekru.. Iza toga smo krenuli u natječaj,Naveo je četiri ključna pametna pri donošenju odluke: sposobnost aviona, financije, investicije i strateško partnerstvo, rekao je Krstičević. Za njega je ovo velik korak pobjedničku hrvatsku vojsku.Izrazio je zadovoljstvo što je donesena odluka koja je odgađana više od petnaest godina te što ima potporu cijelog državnog vrha, saborskih zastupnika kao i hrvatske javnosti.

General zbora Mirko Šundov, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, nije krio zadovoljstvo odlukom o kupnji vojnih zrakoplova. Smatra je izuzetno bitnom.

- Ovo je izazov ne samo za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo već i za Hrvatsku vojsku u cijelini, ali mi smo spremni. Naši piloti, stručnjaci i tehničari su spremni da u što skorijem vrijeme završe procese da ovaj projekt krene u svoju primjenjenu fazu - rekao je general Šundov gostujući u emisiji Otvoreno.

Franko Vidović iz SDP-a slaže se s predsjednikom svoje stranke Davorom Bernardićem u ocjeni da kupujemo "stare kante".

- To su zrakoplovi s 7800 sati leta i pri samom kraju svoga životnog vijeka.

Na to mu je ministar Krstičević odgovorio kako je i velika razlika između tri i osam milijardi eura koliko bi nas koštali novi zrakoplovi.

- Moramo gledati na sigurnost Hrvatske, a s druge strane moramo biti odgovorni i racionalni.

Vidović je rekao da mu je sporan način kako se krenulo u proces koji je, kaže, prilično netransparentan. Ministru je zamjerio da na današnjoj konferenciji za novinare nije dao ni jedan konkretan odgovor na pitanja novinara. Prema njegovom mišljenju, bolje je bilo kupiti 4 nova zrakoplova.

Vojni analitičar Igor Tabak zadovoljan je odlukom o kupnji zrakoplova.

- Dobro je da smo se pomaknuli nakon 20 godina. Od Domovinskog rata imamo veliki problem osigurati oružanim snagama osnovne velike investicije. Za njih su potrebne velike odluke koje teško prolaze u društvu. Uvijek se sve novce može potrošiti na škole i vrtiće, ali normalna i suvisla država mimo tih socijalnih potreba, mora biti sposobna održati i neke druge stvari, rekao je Tabak u Otvorenom.

Umirovljeni general Anton Tus, prvi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, smatra da je ova odluka jako dobra.

- Hrvatskoj se isplati jedino kupovati avione u pola cijene. Ustvrdio je kako je ovaj zrakoplov četvrte generacije i nije upitno hoće li biti 50 godina u upotrebi. To je najbolji iz te generacije koja je nama dostupna i trebalo ga je uzeti.

O prednostima F-16 govorio je umirovljeni general-bojnik Josip Štimac, bivši zapovjednik HRZ-a, te ga uspoređivao s MiG-ovima. Uvjeren je da će naši piloti i tehničari bez problema svladati obuku.