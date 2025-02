Vidoviti Vučić: Kad god me zove skriven broj, znam da je Mile...

Aleksandar Vučić i Milorad Dodik već godinama njeguju blisko prijateljstvo, te ističu zajedništvo Srbije i Republike Srpske. Jučer je tijekom posjeta Sremskoj Mitrovici, dok je u Kragujevcu trajao veliki studentski prosvjed, Vučić u svom govoru istaknuo njihov odnos.

- Sad ja mislim, zove me nešto važno, izlazim sa sastanka. S obzirom na to da on voli kriti mobitel i kad god ja vidim da je skriven broj telefona, ja znam da je Mile. Izađem pa se javim jer se na druge te skrivene ne javljam, i sad ja mislim da on ima nešto važno reći, a Mile kaže: Samo da čujem, da vidim jesi li raspoložen, kako si? - rekao je Vučić.

- Premda, kad je riječ o predsjedniku sve je moguće, pa i da ima tu vrstu supermoći da prepozna kad se iza sakrivenog broja telefona nalazi - Mile - piše Nova.rs.