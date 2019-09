Vidovnjakinja koju je obilazio i Karamarko: 'Svi želimo lijepo'

Svatko ima pravo tragati za onim što misli da je za njega dobro, lijepo i zdravo. Osobe koje su me kontaktirale nisu drukčije od drugih niti su željele nešto posebno, ali energetska banka poticajnih duhovnih sredstava bila je tako moćna u mojem posjedu, da su pojedinci bili ovisni o nekim vrstama spiritualnih metoda.

Ovim je riječima iscjeliteljica Fatma Nur Dženet u Večernjem listu odgovorila na pitanje koliko ima istine u pričama da je njene usluge često koristio Tomislav Karamarko. Ona je, dakle, to potvrdila, dodavši da je o njenim uslugama bio ovisan i Silvio Berlusconi.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Fatma Nur Dženet prilično je slavna na toj hrvatskoj bizarnoj sceni, kojom paradiraju razni vidovnjaci, proroci, iscjelitelji i samozvani proroci. Pravo joj je ime Indira Honić, nekoć je bila zaposlena u administraciji Hrvatskog sabora, a Karamarko ju je upoznao dok je bio tajnik Manolićeva kabineta.

Jednom je prilikom Fatma Nur Dženet pojašnjavala da svoje metode veže uz islamsku religiju i i vjerovanja s istoka te da od napada džina, zlih duhova, nitko nije pošteđen:

- Sve i jedan rođeni čovjek ima napade od džina i to mahom zlih sposobnosti. Da, djeca su nježna i nemaju razvijen obrambeni sustav, tako da im može utjecati na jake glavobolje ili udarce po tijelu, od vrhova nožnih prstiju, kao i po rukama, što su neke majke znale vidjeti kao tamne spodobe u liku silueta primaknute djeci.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Je li joj se Karamarko obraćao zbog straha od džina ili od Plenkovića, nije rekla. No, osim do Fatme Nur Dženet, poznato je da je bivši šef HDZ-a i potpredsjednik Vlade išao i do Iris Tarbuk, 'duhovne iscjeliteljice' rođene u Izraelu, koja se u Zagreb doselila 1995. godine nakon udaje za rukometaša Branimira Tarbuka.

Ona, pak, za sebe kaže:

- Nisam prorok, već medij, veza sa drugim svijetom, u kojem su duše umrlih i izvor iz kojeg je nastao svemir, Bog, anđeli, više frekvencije postojanja u duhovnom smislu. Kada radim spiritualno čitanje nekoga, prelazim u višu vibraciju svijesti i kontaktiram sa svemirskom bibliotekom, s akashom. To je svojevrsna baza podataka u kojoj su informacije o svakome tko živi i tko je ikada živio.

Između ostalog Tarbuk tvrdi da postoji mnogo više toga nego što mi vjerujemo i da će znanost sve to uskoro dokazati - anđele, raj, vječni život duša…

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Hrvatska