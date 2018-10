Vigilare i Grozd protiv Kitassa: Pišu tužbe jer slika penisom

Ni nekoliko dana nakon što se umjetnik iz Kanade Brent Ray Fraser (39) u emisiji "Supertalent" pohvalio neobičnim talentom - slikanjem penisom po platnu, ne sliježu se reakcije na njegov nastup.

Dok su neki oduševljeni, drugi su zgroženi. Među ovim drugima je konzervativna udruga Vigilare koja tvrdi da je Nova TV, prikazujući Brenta, počinila protuzakonit čin i medijsko nasilje kojem je izložila mnoge obitelji i djecu u udarnom obiteljskom terminu (nedjelja, 20 sati). Sve to nazivaju "kaznenim djelom i LGBT provokacijom".

- Prema Kaznenom zakonu RH promicanje pornografije te izlaganje djece snimanju pornografije i pornografskom sadržaju, kazneno je djelo. Vigilare će poduzeti odgovarajuće pravne korake - objavili su.

Dok je Brentov nastup u emisiji bio cenzuriran, na društvenoj mreži postoje njegove snimke koje pokazuju u potpunosti nagog umjetnika. Kanađanin inače ima angažmane diljem svijeta i šokira publiku upotrebljavajući svoj penis za slikanje umjesto kista.

Brent je uz Hrvatsku nastupao i u showovima u drugim zemljama. Umjetnik je prije tri godine bio u emisiji 'Francuska ima talent' te nasmijao i oduševio žiri koji se sastojao od četiri muškarca. Kao što je u 'Supertalentu' naslikao Bilmana, tada je napravio portret jednog od članova žirija.

GROZD: Od pravobraniteljice za djecu 'ni A ni B'

Reagirali su i roditelji iz udruge „Glas roditelja za djecu – GROZD“.

- Zgroženi smo nastupom „slikara-umjetnika“ na „Supertalentu“ Nove TV, ali smo još više razočarani time što niti jedna institucija nije reagirala, prvenstveno pravobraniteljica za djecu, od koje do sada nije bilo, a izgleda da niti neće biti 'ni A ni B'. Kao da je sasvim normalno da se takav ekshibicionizam prikazuje djeci pred malim ekranima. Za razliku od sadašnje šutnje, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević je, zajedno s ministricom obrazovanja Blaženkom Divjak primjerice u veljači ove godine promptno reagirala i oštro osudila spaljivanje dječje gay slikovnice „Moja dugina obitelj“ na dječjem karnevalu u Kaštelima. No, nije se oglasila na emisiju „Supertalent“ Nove TV koju u udarnom terminu nedjeljom navečer gleda neusporedivo više djece u Hrvatskoj nego što ih je bilo na spomenutom karnevalu. Očito ju nije nimalo zasmetao nastup kanadskog ekshibicionista koji, ne samo da je izazvao zgražanje velikog dijela javnosti, već su djeca koja su to gledala bila izložena spolnim sadržajima i radnjama, što je potpuno neprihvatljivo i neprimjereno, te protivno zakonu i pravima i interesima djece. Pitamo se i gdje su sve one civilne udruge koje se navodno bave ljudskim pravima i podržavaju Istanbulsku konvenciju zbog njene navodne borbe protiv nasilja, a ne reagiraju na ovakvo ekstremno psihološko nasilje na djecom i na evidentno kršenje dječjih prava? - priopćili su iz GROZD-a.

