Vigilare tvrdi da je s izvješćima sve u redu, Blažević da su objavili samo jednu reviziju

U srijedu u Saboru upravitelj Zaklade Solidarna Ivan Blažević iznio je sumnju u istinitost financijskih izvješća Zaklade Vigilare jer je iz javno dostupnih financijskih izvješća izvukao da nisu u pet godina proknjižili 7 milijuna eura. Tad smo poslali upit Vigilareu, međutim umjesto odgovora su poslali demantij na cijeli članak. Prenosimo u cijelosti što su napisali:

- Informacije iznesene u članku nakladnika 24sata od 10. srpnja 2024. godine pod naslovom „Blažević iz Solidarne prijavljuje Vigilare: Nisu proknjižili oko 7 milijuna eura u pet godina?“ predstavljaju puko nestručno nagađanje jer su priljevi i prihodi, kao i rashodi i odljevi, sasvim različite računovodstvene kategorije među kojima na godišnjoj razini mogu biti značajne (legitimne i legalne) razlike. Zaklada Vigilare ovim putem koristi priliku kako bi naglasila da je svoje zakladničke, poslovne i računovodstvene obveze uvijek uredno ispunjavala te isto tako uredno objavljivala financijska izvješća u javnim registrima - napisali su.

Međutim, financijska izvješća u registrima objavljuje Fina. Nakon njihovog demantija, na Facebooku se oglasio i Blažević s novim informacijama.

- Nakon jučerašnje prijave institucijama oglasila se Zaklada Vigilare neuobičajeno kratkim priopćenjem u kojem su napisali da "uredno objavljuju financijska izvješća u javnim registrima". Baš me zanima kako to uspijevaju napraviti jer se financijske izvještaje svih neprofitnih organizacija u RH objavljuju automatski od strane FINA-e/Ministarstva financija nakon sto ih se pošalje FINA-i za sto je rok 28.2. za izvještaj za prethodnu godinu. No, imamo tu još 2 zanimljive stvari.

Jedno je da su u 2023.g. potrošili oko 45.000 € na kupnju auta*. Jednog? Dva? Tri? Ne zna se. Obzirom da Vigilare u javnom prostoru tvrde da se financiraju od donacija građana, znači li to da donacije građana troše za kupovinu auta, odnosno "prijevozna sredstva u cestovnom prometu? Drugo, svaka organizacija kojoj prihodi u godini pređu 3 milijuna kuna podliježe revizijskom uvidu koji se obavlja sukladno revizijskim propisima (čl.32.st.1. Zakona o financijskom upravljanju i računovodstvu neprofitnih organizacija), a koji se mora objaviti na internetskim stranicama organizacije do 30.6. (čl.32.st.3.). Znaci da na svom webu moraju imati nekoliko izvješća objavljenih. Pretražujući web stranicu Zaklade Vigilare nisam uspio naći niti jedan, a kamoli nekoliko izvješća. Na Googleu će se naći jedan izvještaj na njihovom starom webu. I to je to. Kad i taj revizorski izvještaj pogledamo on je datiran na 26.2., čak i prije zakonskog roka za predaju financijskog izvještaja koji je 28.2. Svaka čast njihovom računovodstvu i revizoru da u tako kratko vremena stignu predati izvještaj, a onda ga i pregledati prema svim revizijskim pravilima. Napomenut ću samo da isti ovaj zakon određuje kaznu od 5.000-200.000 kuna za neobjavljivanje revizorskog izvještaja na web stranici organizacije (čl.45.st.19.) *Slika - razlika u vrijednosti izraženih u lijevom (2022.g.) i desnom stupcu (2023.g.) - napisao je na Facebooku uz sliku izvješća.