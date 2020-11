Novi udarac za Trumpa: Bidenu potvrđena pobjeda u Michiganu

U vijeću Michigana su za potvrdu Bidenove pobjede glasovala dva demokrata, a potom i jedan od dvojice republikanaca, Aaron Van Langevelde. Langevelde je rekao kako ga zakon na to obvezuje

<p>Pobjeda<strong> Joea Bidena</strong> potvrđena je u još jednoj saveznoj državi!</p><p>Radi se o Michiganu, čije je državno vijeće glasovalo za potvrdu rezultata izbora u toj saveznoj državi te je tako formalno dodijelilo demokratskom kandidatu Bidenu još 16 elektoralnih glasova.</p><p>Ta potvrda Trumpovu je pobjedu na izborima učinila još više neizglednom, a ona se i dosad činila nemogućom. </p><p>U vijeću Michigana su za potvrdu Bidenove pobjede glasovala dva demokrata, a potom i jedan od dvojice republikanaca, <strong>Aaron Van Langevelde.</strong></p><p>Langevelde je rekao kako smatra da ga zakon države Michigan obvezuje na potvrdu rezultata izbora iako to ne znači da se ne može provesti inspekcija u okrugu Wayne.</p><p>Drugi republikanac, Norman Shinkle, nije se složio s njim te je rekao kako vijeće ne bi trebalo potvrditi rezultate izbora sve dok se ne provede istraga oko izbora u okrugu Wayne, koji je najveći u državi.</p><p>Ranije ovog mjeseca obojica republikanaca glasali su protiv potvrde izbora, a zakoni ne dopuštaju daljnju odgodu potvrde ukoliko su stigli rezultati iz svih okruga te su izbori protekli mirno. Ipak, Shinkle se ne slaže kako su izbori protekli kako treba te je pozvao i jednu od službenica grada Detroita koja je potvrdila kako nije bilo dovoljno zaposlenih republikanaca na biračkim mjestima, no ona tvrdi kako je to zato što su oni zakasnili na rok za prijavu.</p><p> </p><p> </p>