Vikendice, vile, apartmani: Europski tužitelji vjeruju da je na ovo otišao izvučeni novac

Davor Trupković, bivši glavni konzervator u Ministarstvu kulture i medija, smješten je u istražni zatvor u Remetincu. Dao je ostavku na to mjesto nakon uhićenja u četvrtak, jer ga sumnjiče da je od bivšeg dekana Geodetskog fakulteta Almina Đape i njegovog kolege profesora Boška Pribičevića uzeo mito od najmanje 39.000 eura i pametni sat Apple Watch u vrijednosti oko 370 eura. Sudac istrage procijenio je da postoji opasnost od utjecaja na 11 svjedoka. Đapo i Pribičević su pušteni da se brane sa slobode, no ne smiju kontaktirati sa sedam svjedoka među kojima nema ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek.

