Viktorija i Rafaj su najbolji ovogodišnji maturanti: 'Iskreno, nismo očekivali nagradu'

Kontinuirani rad u školi je Viktoru Pijanecu (18) i Ameliji Rafaj Škriljavečki (19) donio nagrade za najbolje maturante.

Naime, četvero maturanata u Hrvatskoj je napisalo maturu iz informatike bez greške, no kako ne mogu svi dobiti nagradu, drugi kriterij je bio rezultat iz metamatematike na maturi. Viktor je imao 100 posto iz informatike, a i najbolji rezultat iz matematike, 96,57, odnosno imao je tek dvije greške.

- Iskreno, uopće nisam očekivao ovu nagradu - rekao nam je Viktor koji je vidno uzbuđen zbog nagrade od 5 tisuća eura koju im je dodijelila tvrtka S&T, no utemeljitelj nagrade je Boris Sakač. Nagradu će primati kroz dvije godine, kao stipendiju.

- Moram zahvaliti gospodinu Sakaču koji se angažirao kako bi nagradio rezultate, ali i motivirao nas za daljnji rad - rekao je Viktor koji je upisao FER jer smatra da je to najbolji izbor za njega u Hrvatskoj. Do kad ne počne akademska godine planira se odmarati i otići s ekipom iz razreda na more, a ide i Amelija.

Amelija je zaradila nagradu Soljačić od pet tisuća dolara koja se dodjeljuje učenicima s najbolje riješenim ispitima iz matematike i fizike. S obzirom na to da je odlične rezultate imalo petero učenika u Hrvatskoj, u kriterij bodovanja je ušao i rezultat testa iz hrvatskoga jezika, Amelija je iz hrvatskog imala 95,83. To je peti najbolji rezultat u Hrvatskoj, no nije očekivala da će osvojiti nagradu.

Amelija je zadnje dvije godine bila državna prvakinja iz astronomije, a prošle godine je osvojila i brončanu medalju na međunarodnoj olimpijadi astronomije i astrofizike.

- Plan mi je upisati fiziku i astrofiziku u Sloveniji, oni imaju malo kasnije upise pa me to još čeka. Krajem kolovoza idem u Gruziju na još jednu olimpijadu, a do tad se odmaram i družim s ekipom iz razreda na moru - otkrila nam je Amelija koja je osnovnu i srednju školu prošla s prosjekom od 5.0.

