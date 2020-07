Vila kojom se hvali HDZ-ovka s Brača izgrađena je nelegalno

Otkrivamo nove detalje oko imanja koje formalno glasi na oca HDZ-ove bračke kandidatkinje, a kojim se ona redovito hvali na društvenim mrežama

<p>Vila-pašnjak kojom se hvali HDZ-ova bračka uzdanica<strong> Danica Baričević</strong> izgrađena je nezakonito. Nelegalno. Nije baš u skladu s onim što nam je Danica ranije govorila.</p><p>- Na zemlji mog oca je sagrađena kuća i sve je legalno i legitimno, a vi idete izvlačiti nešto zločesto - poručila nam je uzrujana HDZ-ovka i dodala “da bi nam svima bilo dobro da je više ovakvih poštenih ljudi kao što je njena obitelj”.</p><p>Podsjetimo, 24sata su otkrila kako vila i okolno imanje koje Baričević svojata na društvenim mrežama i na kojemu ugošćuje stranačke kolege u katastru postoje isključivo kao pašnjak, maslinjak i vinograd. Nema govora o nikakvoj građevini.</p><h2>Izgrađena nelegalno</h2><p>Sada otkrivamo kako je ista ta kamena vila legalizirana i ozakonjena tek prije četiri godine. S obzirom na to da nam je Danica ranije ljubazno otkrila da je sagrađena prije desetak godina, to znači da je, osim protuzakonite gradnje, vila-pašnjak godinama stajala nelegalno. Imanje na kojem se nalazi formalno je u vlasništvu njenog oca, a Grad Supetar nam je potvrdio da su, temeljem zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije, 2. ožujka 2016. donijeli Rješenje o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade na toj čestici, što je obvezni korak prije izdavanja rješenja o legalizaciji. </p><p>Neke od Dragičinih razdraganih objava na Facebooku datiraju i prije ovog datuma.</p><h2>Naknada za štete od požara</h2><p>Za one koje zanima hodogram legalizacije protuzakonito izgrađene kuće, kronologija slučaja ide ovako: Prvo je županiji podnesen zahtjev za donošenjem Rješenja o izvedenom stanju. Županija je, naime, ovlaštena za postupak ozakonjenja i donošenje tog Rješenja. Zatim je županijski Ured za prostorno uređenje i gradnju, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, uputio Gradu Supetru zahtjev za obračunom naknade za zadržavanje nezakonite izgrađene zgrade na predmetnoj čestici. I onda je Grad Supetar u ožujku 2016. donio Rješenje, opisali su nam. Zatražili smo od supetarske ispostave županijskog ureda za prostorno uređenje i gradnju potpunu dokumentaciju ovog slučaja, ali do zaključenja članka nismo dobili odgovor. Osim nelegalne gradnje, Daničinu obitelj muče i požari. Iz Grada Supetra su nam potvrdili kako je Daničinom ocu 2012. isplaćena naknada od preko 39 tisuća kuna zbog štete uzrokovane požarom, a sada Grad mora isplatiti ukupno sto tisuća kuna za još jedan požar, iz 2011., i to nakon što je Županijski sud preinačio odluku Općinskog suda koji je ranije odbacio potraživanja Daničinog oca.</p><h2>Uvrijeđena Danica</h2><p>Baričević nije htjela komentirati nelegalnu gradnju, poručivši da napadamo njenu obitelj samo iz političkih razloga. Ustvrdila je da je ponosna na sve što je napravila u politici i u privatnom životu te da ima čist obraz. Još nam nije poslala papire o vili, iako je ranije naglasila da to može učiniti. Njen otac nam je poklopio slušalicu.</p>