Vili Beroš o prijetnjama u doba covida: 'U poruci je bila moja adresa, bilo me strah za obitelj'

Kako sam se osjećao kad sam pročitao te poruke. Bio sam u strahu za vlastiti integritet i integritet moje obitelji jer se spominje moja kućna adresa kao i prosvjed nekoga ispred moje kuće koji neće biti miran. Mislim da nije ni humano ni pristojno nekome opsovati mrtvu mater, govorio je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu ministar zdravstva Vili Beroš.

Ministar Beroš u petak je došao na sud kako bi dao iskaz u postupku u kojemu je oštećenik. Naime, Danijelu L. (40), timaritelju lavova, sude zbog optužbi da mu je u studenom 2021. prijetio putem komentara na društvenoj mreži.

- Pritisak na necijepljene? Ajde još jednom izvrši taj ‘pritisak‘ kunem ti se djecom da sljedeći prosvjed pred tvojom kućom neće biti ni prosvjed, a bome ni miran - napisao je optuženi sa svog Facebook profila ispod članka na društvenim mrežama, koji je govorio o proširenju covid potvrda. U komentaru je na vulgaran način spomenuo i ministrovu "mrtvu mater".

Zagreb: Nastavljeno suđenje Danijelu Laciću za prijetnje upućene ministru Viliju Berošu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Svjedok Beroš se na sudu nije mogao sjetiti je li taj komentar bio upućen direktno njemu ni kako je za njega saznao, neposredno ili od djelatnika policije. Pojasnio je da je to bilo vrijeme globalne pandemije Covida-19.

- Moj zadatak bio je štititi zdravlje nacije, to je radio moj tim, a mnogima se to nije svidjelo. Koji put sam ja osobno dobio poruke, nekad bi ih slali u ministarstvo, a nekad bi me o njima obavijestili pripadnici policije. Za ovaj konkretan slučaj ne sjećam se kako sam saznao, no poruka je u svakom slučaju neadekvatna i prelazi uobičajeni način komuniciranja. Kao čovjeku i ministru predstavljala mi je problem i zato sam danas tu - iskazivao je ministar ne skrivajući nelagodu.

Na pitanje Danijelova branitelja Davorina Karačića tko ga je izvijestio o komentaru i je li ga primio u inbox ili drugačije, svjedok je ponovio da se tih detalja više ne sjeća. Kazao je i da su radili prosvjede ispred njegove kuće, no da se više ne sjeća je li to bilo prije ili poslije ovog komentara.

- Nije mi bila namjera prijetiti čovjeku s tim komentarom, takvih na internetu ima na tisuće. Istina je da sam napravio taj profil, znam da je bila jesen i bilo je loše vrijeme. Napravio sam taj lažni profil u srijedu, a već u četvrtak sam obrisao sve komentare i deaktivirao ga. Tih je komentara bilo 20 ili 30 i priznajem da su bili vulgarni. Oni nisu bili upućeni Berošu, nego drugim lažnim profilima, botovima s kojima sam se svađao ispod jednog članka na facebook stranici Indexa. Nisam bio na nikakvim prosvjedima, imam troje djece, svi su cijepljeni. Ne znam zašto sam napisao to da prosvjed ispred njegove kuće neće biti miran. Da sam htio da baš on to vidi, onda bih ga označio u tim komentarima ili mu to poslao na njegov broj ili email kabineta - kazao je Danijel koji nije želio odgovarati na pitanja.