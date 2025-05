Vinko Puljić stajao je uz novog Papu dok se obraćao svijetu: Evo koja je bila njegova uloga

Kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup u miru, u četvrtak je bio na balkonu Bazilike svetog Petra uz novoizabranog papu Lava XIV. Novinar Glasa koncila Ivan Tašev objasnio je koja je bila Puljićeva uloga.

- On je, kada su se stavile papinske insignije Robertu Francisu Prevostu, odnosno papi Lavu XIV., izmolio jednu molitvu za papu. On je najstariji iz reda kardinala prezbitera. Vidjeli smo ga na balkonu, u toj središnjoj loži je bio Dominik Mamberti, on je najstariji iz reda kardinala đakona, on je objavio 'Habemus papam'. Tu je bio i prvi proto iz reda kardinala biskupa, to je nekadašnji državni tajnik kardinal Pietro Parolin i bio je naš kardinal Hrvat Vinko Puljić kao proto prezbiter, a njegova je uloga bila da moli nad novim papom. Vidjeli smo ga jako nasmiješenog, iako je on u konklavu jučer ušao dosta bolestan i pričalo se hoće li moći doći. Imao je čak i svog pomoćnika. To je jedna zanimljivost. Svećenik Bojan Iveljić je bio njegov pratitelj i zapravo je još jedan Hrvat bio u konklavi. Naravno da je morao izaći iz Sikstinske kapele kada se glasalo, ali on je bio prisutan i u kući svete Marte i pomagao našem kardinalu 79-godišnjem Vinku Puljiću - rekao je Tašev, prenosi Večernji list.