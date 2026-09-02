Vinkovci: Istražni zatvor muškarcu koji je poticao na mržnju i držao streljivo

Vukovarsko-srijemska policija uhitila je 26‑godišnjeg muškarca zbog sumnje da je putem društvene mreže u više slučajeva poticao na nasilje i mržnju, dok je u domu držao zabranjeno streljivo te mu je na Županijskom sudu u Vukovaru određen jednomjesečni istražni zatvor.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je da je 26‑godišnjak putem računalnog sustava i društvene mreže u više navrata javno objavljivao videozapise i tekstove kojima je poticao na nasilje i mržnju usmjerenu prema skupini ljudi zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, izvijestila je u srijedu policija.

Tijekom pretrage doma, drugih prostorija te osobnog automobila, policijski službenici pronašli su i oduzeli više odjevnih predmeta s kompromitirajućim sadržajima kojima je poticao na nasilje i mržnju. Pretragom je pronađeno i puščano streljivo čije je posjedovanje zabranjeno Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana, zbog čega mu je uručen prekršajni nalog.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju protiv 26‑godišnjaka podnesena je kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku.

Istražni sudac Županijskog suda u Vukovaru odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor.