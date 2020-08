Policija je objavila kako je nesretni mladi\u0107 plivao \u0161est metara od obale te je samo nestao s povr\u0161ine. \u010citateljica nam je ispri\u010dala kako je mu\u0161karac plivao s prijateljima u vodi kada ga je zahvatio vir i povukao u mulj.\u00a0

\u0160ef spasioca: 'Dragi Zagrep\u010dani, virovi na Jarunu ne postoje'

Troje prijatelja su se do\u0161li ohladiti pri \u010demu su dali uputu spasiocu da tre\u0107i lo\u0161e pliva i da se pripazi na njega. Jedan od mojih spasioca je tada i\u0161ao intervenirati radi psa na pla\u017ei. Okrenuo se i tog tre\u0107eg prijatelja vi\u0161e nije bilo, ispri\u010dao nam je slu\u017ebenu verziju nemilog doga\u0111aja Borna Hre\u0161tak, voditelj spasila\u010dke slu\u017ebe R\u0160C Jarun i Bundek.

Napominje kako je to bio po\u010detak akcije koja je trajala od 4 do 5 minuta, a nakon toga \u017ertva je izvu\u010dena van i zapo\u010deta je reanimacija do dolaska hitne. Hre\u0161tak dodaje kako ovo ljeto nije bilo toliko intervencija jer je sezona po\u010dela kasnije, po\u010detkom srpnja, a i ljeto ki\u0161no.

Na pitanje je li nesretnog mu\u0161karca zahvatio vir kako su nam ispri\u010dali svjedoci, Hre\u0161tak je poru\u010dio svim Zagrep\u010danima da virovi nastaju u teku\u0107icama.

- Za sve one koji ne znaju, virovi nastaju u teku\u0107icama, rijekama. Mo\u017eda ih je bilo negdje sredinom '70-ih, '80-ih kada se iz jezera vadio \u0161ljunak, ali sada ih na Jarunu nema - kazao je Hre\u0161tak.

- Imali smo manje intervencija jer zbog korone i nema toliko ljudi. Jezero je varljivo i velike su temperaturne razlike u dubinama. Ako se ljudi sun\u010daju dugo i u\u0111u u jezero, onda \u0107e \u0161okirati tijelo. Da bi se izbjegle nesre\u0107e, rashladite se prvo pod tu\u0161em. Nemojte sami dolaziti na Jarun jer mi smo ovdje samo da smanjimo postotak od utapanja, kupanje je na vlastitu odgovornost - dodaje voditelj spasila\u010dke slu\u017ebe R\u0160C Jarun i Bundek.