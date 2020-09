Virus 'izbrisao' milijun ljudi, a još toliko bi ih moglo umrijeti dok cjepivo neće biti spremno

Prema crnima brojkama Worldometersa, u svijetu je od korona virusa umrlo više od milijun ljudi, preko 33 milijuna ih je zaraženih, a preko 24 milijuna ljudi se oporavilo

<p>Broj žrtava Covida-19 u svijetu upravo je premašio milijun. Prema crnima brojkama na <a href="https://www.worldometers.info/coronavirus/" target="_blank">Worldometersu</a>, u svijetu je preko 33 milijuna zaraženih, a preko 24 milijuna ljudi se oporavilo. Aktivnih slučajeva je preko 7 i pol milijuna.</p><h2>U Hrvatskoj dosad od korone preminulo 272 ljudi</h2><p>U posljednja 24 sata zabilježeno je 190 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1316. Među njima je 280 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 23 pacijenta. Tri osobe su preminule.</p><p>Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 16197 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 272 preminulo, ukupno se oporavilo 14609 osoba, od toga 204 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 9372 osobe. </p><p>Do danas je ukupno testirano 292 969 osoba, od toga 3945 u posljednja 24 sata.</p><h2>Smrtnost od Covida-19 mogla bi skočiti na 2 milijuna prije dolaska cjepiva</h2><p>Broj žrtava Covida-19 u svijetu mogao bi narasti na dva milijuna prije početka korištenja djelotvornog cjepiva, a mogao bi biti i veći ako se usklađenim djelovanjem ne suzbije pandemije, rekla je jučer Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) te izrazila zabrinutost zbog jačanja epidemije u Europi.</p><p>- Ako ne djelujemo usklađeno... broj o kojem govorite neće biti samo zamisliv, nego nažalost i vrlo izgledan, rekao je danas Mike Ryan, voditelj odjela WHO-a za krizne situacije.</p><p>Ryan je rekao da mlade ljude ne treba kriviti zbog nedavnog porasta zaraze unatoč rastućoj zabrinutosti da mladi šire virus poslije olakšavanja mjera i karantene diljem svijeta.</p><p>- Zaista se nadam da nećemo početi upirati prstom: da je sve to zbog mladih, rekao je Ryan.</p><p>- Zadnja stvar koju mlada osoba treba je da joj stara osoba moralizira i u nju upire prstom, dodao je.</p><h2>Europa</h2><p>Stopa oboljelih od Covida-19 i potražnja bolničkih kreveta raste u Europi, gdje vlasti trebaju raditi na zaustavljanju širenja virusa uoči sezone gripe, rekao je danas visoki dužnosnik WHO-a.</p><p>- Europu čeka puno posla kako bi stabilizirala situaciju i stavila transmisiju zaraze pod kontrolu, rekao je Mike Ryan.</p><p>- Unutar tog velikog prostora zamjećujemo zabrinjavajući porast bolesti, naglasio je.</p><p>Maria Van Kerkhove, WHO-ova epidemiologinja, rekla je:</p><p>- Približavamo se kraju rujna, a sezona gripe još nije ni počela, stoga smo zabrinuti mogućnošću da ovi trendovi idu u krivom smjeru.</p><p>- Raniji dolasci u bolnicu i korištenje deksametazona spašavali su živote, rekla je i dodala "Želimo izbjeći bilo kakve nacionalne karantene koje su u početku bile na snazi."</p><h2>Kina</h2><p>WHO nastavlja pregovore s Kinom glede moguće umiješanosti u COVAX financijsku shemu koja je osmišljena kako bi jamčila brz i pravedan globalni pristup cjepivu protiv covida-19, tjedan dana nakon što je rok za podnošenje prošao.</p><p>- Razgovaramo s Kinom o ulozi koju će možda igrati u budućnosti, rekao je Bruce Aylward, savjetnik WHO-a i šef programa ACT za podršku istraživanja cjepiva protiv covida-19, liječenja i dijagnostike.</p><p>- Pregovori s Kinom također uključuju rasprave o tome da druga najveća ekonomija svijeta potencijalno isporuči cjepiva, rekao je.</p>