<p>Posljedice korona virusa bile su kobne za Zagrepčanina <strong>Nikolu Kovačevića</strong> (46) koji je bio čak 38 dana u Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Prvo mu je trebao kisik, onda respirator, a bolest ga je toliko 'pokosila' da je mislio da će umrijeti. </p><p>- U trenu prođu slike, prođe obitelj. Neke stvari koje trebamo obavit, a nismo. I na kraju se pitate jel' to to. Dal' je s 46 godina došlo do prekida filma i razilaženja? A da još nisam nikoga zagrlio - ispričao je Nikola za <strong><a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3915350/rtl-otkriva-nakon-40-dana-teske-borbe-s-koronom-ponovno-uci-hodati-ne-daju-mu-toplice-jer-sifra-covid-ne-postoji/?fbclid=IwAR0SnJSzIXO3zk-qPvf1A_75A-kCE73sJAwZozCsdbZrY-8UN_0oSS4d6MI">RTL Danas. </a></strong></p><p>Nakon dva tjedna bivanja na respiratoru Nikola se probudio, a još narednih tjedan dana ničeg se ne sjeća. Zbog dugog ležanja dobio je rane po cijelom tijelu, a izgubio je čak 15 kilograma. </p><p>- Nisam mogao popiti kad su mi dali plastičnu čašicu i deci vode pio sam je na način da sam se naslonio na policu, čašu sam primio ustima, a prstom sam dizao čašu da bi mogao popit vode Mislim da nikad neću biti onaj koji sam bio prije. Što mentalno, što fizički - govori Kovačević koji osjeća posljedice virusa. </p><p>Osim rana po tijelu, vid mu je oslabio, kolabiralo mu je lijevo plućno krivo, a zbog problema s lijevim stopalom ponovno uči hodati. Najveći problem u svemu tome što mu HZZO ne želi pokriti rehabilitaciju unatoč tome što mu na otpusnom pismu piše kako mu je ona potrebna. </p><p>- Iz razloga jer ne postoji pravilan šifrarnik. Ne pravilan, ne postoji opće nikakav po kojem bi na HZZO-u mogli dati i odobriti liječenje u toplicama - ispričao je za <strong><a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3915350/rtl-otkriva-nakon-40-dana-teske-borbe-s-koronom-ponovno-uci-hodati-ne-daju-mu-toplice-jer-sifra-covid-ne-postoji/?fbclid=IwAR0SnJSzIXO3zk-qPvf1A_75A-kCE73sJAwZozCsdbZrY-8UN_0oSS4d6MI">RTL Danas</a> </strong>te dodao kako su mu poručili da potraži vezu ako nešto takvo želi. </p>