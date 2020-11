'Mjere nisu donijeli na vrijeme, bojim se da je lockdown jedino rješenje koje će nam preostati'

<p>Pulmolog<strong> Saša Srića</strong> rekao je kako je broj testiranja premali da bismo imali realnu i adekvatnu sliku koju bi htjeli, a da antigensko testiranje koje je od danas besplatno u Zagrebu može dati uvid u stanje, ali ne može zamijeniti PCR testiranje </p><p>- Svaka brojka, pa čak i više od pet posto testiranih koji su pozitivni govore da brojke izmiču kontroli, a kamoli ove koje imamo u nekim županijama od čak 25 posto. To ukazuje na veliki problem koji je pred nama. Zdravstveni sustav je u ovom trenutku prekapacitiran - rekao je Srića za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a578560/Sasa-Srica-o-koroni.html" target="_blank">N1</a>. Dodao je da zdravstveni radnici daju svoj maksimum, ali da je sustav pred najvećim izazovom u povijesti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere od nedjelje </strong></p><p>Poručio je da je popunjenost na intenzivnim odjelima oko 90 posto. </p><p>- U sljedećih nekoliko dana, pa i tjedan dana, ta će brojka značajno rasti. Mjere su zakašnjele, nisu na vrijeme donesene i bojim se da će u ovom trenutku lockdown biti jedino rješenje koje će nam preostati - rekao je. </p><p>Kaže kako vjeruje da mjere nisu donesene u lošoj namjeri, ali da su donesene prekasno i da su one - kozmetičke. Njima nećemo moći, smatra Srića, zaustaviti brojku koja bukti. </p><p>- U intenzivnoj imamo oko 70 ljudi. Tu je raspoređen, uvjetno rečeno, dovoljan broj liječnika koliko je to u ovom trenutku moguće. Svaki pacijent je zbrinut sa svojim liječnikom i medicinskim sestrama. Pitanje je hoće li se ta situacija, s novim priljevom pacijenata, moći održavati - rekao je Srića.</p><p>- Uz dužno poštovanje naporima ministra Beroša, ne mogu se složiti da zdravstveni sustav nije ugrožen. On je u definitivno alarmantnoj, ako ne i u kritičnoj fazi - rekao je Srića, dodavši da je Ivana Đikića trebalo uključiti u Vladin Znanstveni savjet.</p><p>- Mislim da mjere zasad nisu pokazale kao dobra rješenja, zato što su, po meni, donesene relativno kasno i nije se na vrijeme reagiralo, jer se pokazalo da ova bizarna covid-19 infekcija najviše do izražaja dolazi za vrijeme jeseni i zime - rekao je Srića.</p>