Virus stigao na smrznutoj hrani? Novi slučajevi korone zbunili stručnjake na Novom Zelandu

<p>Dužnosnici Novog Zelanda istražuju jesu li prvi slučajevi covida-19 u više od tri mjeseca rezultat virusa pristiglog na uvezenim pakiranjima zaleđene hrane, a u zemlji su od srijede uvedene stroge mjere borbe protiv širenja koronavirusa.</p><p>Otkriće četvero zaraženih članova obitelji u Aucklandu, nakon 102 dana bez virusa u zemlji, navelo je premijerku <strong>Jacindu Ardern</strong> da brzo ponovno primijeni stroga ograničenja kretanja u najvećem gradu na Novom Zelandu i ograničenja putovanja u cijeloj zemlji.</p><p>Dva člana zaražene obitelji posjetila su turistička mjesta južno od Aucklanda udaljena oko tri sata vožnje, dok su imali simptome, a treći je otišao raditi u financijsku tvrtku u Aucklandu, također sa simptomima bolesti.</p><p>Od još četiri nova vjerojatna slučaja otkrivena u srijedu, dva su kolege s posla čovjeka koji je u utorak bio pozitivan na virus, a dva su povezana s domaćinstvom u kojem je jedan član zaražene obitelji boravio.</p><p>Više od 200 ljudi identificirano je kao bliski ili slučajni kontakti obitelji i zdravstveni službenici pripremaju testiranje desetina tisuća ljudi u narednim danima.</p><p>Izvor epidemije zbunio je zdravstvene dužnosnike koji su rekli kako su uvjereni da na Novom Zelandu nije bilo lokalnog prenošenja virusa 102 dana i da obitelj nije putovala u inozemstvo.</p><p>- Naporno radimo na sastavljanju djelića slagalice o tome kako se ova obitelj zarazila - rekla je prva žena novozelandskog zdravstva<strong> Ashley Bloomfield.</strong></p><p>Ispitivanja su otkrila mogućnost potencijalnog uvoza virusa na uvezenoj zaleđenoj hrani. </p><p>Bloomfield je rekla kako je u tijeku testiranje površina u rashladnom pogonu u Aucklandu, gdje je radio muškarac iz zaražene obitelji. Zaraženi muškarac na bolovanju je nekoliko dana i svi zaposleni poslani su kući.</p><p>- Znamo da virus može preživjeti u rashlađenim sredinama dosta dugo - rekla je Bloomfield na konferenciji za novinare.</p><p>Kina je izvijestila da su na pakiranju uvezenih smrznutih morskih plodova otkriveni koronavirusi.</p><p>Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da trenutno nema potvrđenog slučaja da se covid-19 prenosi putem hrane ili ambalaže hrane. Međutim, napominje da su istraživanja pokazala da virus može preživjeti do 72 sata na plastici.</p><p>Stanovnici Aucklanda, u kojemu živi oko 1,7 milijuna ljudi, dobili su samo nekoliko sati da se pripreme za povratak na ograničenja razine 3 u srijedu koja propisuju da ljudi ostanu kod kuće, osim u slučaju nužnih izlazaka.</p><p>Trodnevno ograničenje kretanja za Auckland, najveći grad Novog Zelanda s 1,5 milijuna stanovnika, najavljeno je u utorak navečer, a stupilo je na snagu u vrijeme ručka u srijedu.</p><p>- Ako krenemo žestoko - brzo ograničenje kretanja još uvijek je najbolji odgovor - rekla je Ardern. "Naš odgovor na virus do sada je djelovao ... znamo kako to pobijediti."</p><p>U ostatku zemlje uvedena su nešto blaža ograničenja razine 2. Ograničenja će ostati na snazi ​​do petka.</p><p>Policija je s maskama na licima postavila blokade na cestama oko Aucklanda kako bi spriječila masovni odlazak iz grada, a supermarketi su počeli ograničavati prodaju osnovnih potrepština zbog panične kupovine.</p><p> U laboratorijima za testiranje na koronavirus nastali su dugi redovi.</p><p>Novi Zeland je u srijedu odgodio i raspuštanje parlamenta što je preduvjet održavanja izbora.</p>