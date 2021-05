- Koja ono lista, što biramo?

- Sve što piše HDZ.

Ovo je kratki isječak iz snimljenog razgovora između Stjepana (Stipe) Kotarca, makarskog HDZ-ovca i predsjednika Udruge 156. brigade Hrvatske vojske, i nepoznatog muškarca koji se predstavio kao glasač iz Bosne i Hercegovine.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Koja je ono lista? Što biramo? Sve što piše HDZ'

Upute za glasanje

U posjedu smo audio snimke, prepune detaljnih uputa u kojima Kotarac upućuje sugovornika na glasačko mjesto u Makarskoj te mu pojašnjava za koga će glasati. Spominje se i mogućnost ručka.

Kotarčev sugovornik predstavio se kao glasač iz Širokog Brijega. Nismo uspjeli dobiti potvrdu radi li se o stvarnom BiH građaninu ili nekome tko se samo takvim predstavljao, ali iz razgovora je očito da Kotarac s tim nema problema. On sam nam je potvrdio da je davao upute, iako tvrdi da se radi o provokaciji.

Prenosimo integralni transkript snimljenog razgovora:

Stipe: Molim?

Glasač: Halo?

Stipe: Halo?

Glasač: Halo? Jel Stipe?

Stipe: Je.

Glasač: Nama su javili da vam se javimo. Mi smo ovdje u Molizanskih Hrvata, ne znamo gdje, gdje nam je da glasamo.

Stipe: Aaaaa... A di je sad to?

Glasač: Pa Molizanskih Hrvata ulica se zove. Ne znamo, nismo mi...

Stipe: To vam je bilo u dječjem vrtiću na Duminoj ledini.

Glasač: Znate li vi neku lokaciju? Kako mi, mi ne znamo baš dobro Makarsku.

Stipe: To je preko... aaa. Di ste u Molizanskih Hrvata?

Glasač: Tu smo negdje, na po ulice. Ne znam, same kuće okolo. Ne znam točno.

Stipe: S autom, je?

Glasač: S autom. Ja, žena.

Stipe: Idete ono kraj autobusnog kolodvora.

Glasač: To znamo.

Stipe: I onda desno, onda na semaforu desno...

Glasač: Na onom prvom semaforu poslije kolodvora?

Stipe: Ne, ne. Kad se spustite prema kolodvoru od Molizanskih Hrvata.

Glasač: Dobro. I onda kuda?

Stipe: Prva ulica desno i odmah desno, između onih zgrada ima dječji vrtić.

Glasač: Jel to brzo, jesu li te zgrade tu odmah?

Stipe: Je, odmah na cesti. Samo što morate, ovaj, preko puta hotela Meteor.

Glasač: Koja ono lista, što biramo?

Stipe: Sve što piše HDZ.

Glasač: Dobro, dobro, dobro. Nama su nešto spomenuli u Širokom, mi smo iz Širokog, da neki ručak, nešto, neke, nešto da se dobija. Jel to vrijedi ili?

Stipe: Mogu ja zovnut pa vam se javit. Ne znam, nisam vam čuo ništa. Tko vas je uputio?

Glasač: U Širokome gore, Stipe nam je rekao. Da ima neki ručak. Mi smo malo zakasnili, ali... Ne znam, da je nešto riješeno.

Stipe: Možda je to bilo organizirano negdje.

Glasač: Pa eto, javite, mislim. Eto. Ako se može.

Stipe: Vi samo, znači, kraj semafora desno, i prva ulica desno i odmah desno, desno...

Glasač: Ma glasat ćemo mi, znamo mi sve, glasat ćemo HDZ, glasat ćemo sve. A vi nama javite, ako možete zovnuti nazad, za ručak taj, jel može se to još da dobijemo išta za pojest? Eto.

Stipe: Hoću, hoću, hoću, važi.

Glasač: Hvala, hvala.

Stipe: Hoću.

Glasač: Eto, živjeli. Bog.

POSLUŠAJTE SNIMKU UPUTA ZA GLASANJE:

"To je provokacija"

Javili smo, naravno, Stipi Kotarcu i zamolili ga za komentar.

- To je provokacija, to nema veze sa mnom. To su lokalni tu sami napisali tu poruku - odmah je kazao.

Nije nam bilo jasno o kojoj poruci govori. Pretpostavljamo da misli na onaj skrinšot s WhatsAppa koji je tijekom izborne šutnje kružio društvenim mrežama, a u kojem se navodno poziva "simpatizere i članove obitelji" na polazak kombijima u Makarsku te im se obećava ručak, a u slučaju nedoumice, trebaju se javiti izvjesnom Stipi.

Obavijestili smo Kotarca da govorimo o telefonskom pozivu i snimci koju smo preslušali.

- Ma čovjeka sam uputio, a kad sam vidio da je to, da je provokacija, završili smo. Bila je provokacija - siguran je Kotarac.

"Da me tkogod sreo na ulici, uputio bih ga"

Primjećujemo da su upute bile prilično susretljive, i one geografske i one političke.

- A što sam mu trebao reći? Da budem bezobrazan? - uzvraća Kotarac.

Jesu li mu se, osim ovog poziva, javljali i ostali zainteresirani birači iz BiH, pitamo.

- Je li vi razumijete da ja pričam sad s vama, a mogao sam prekinuti? To je provokacija jedne lokalne grupe, uopće nisam uključen u izbore. Nisam aktivan. Nisu se drugi javljali, to se udaralo na mene. To je s broja od jedne liste, od određene osobe - kazuje Stipe.

Potvrdio nam je da je član HDZ-a. Njegov Facebook profil obiluje fotografijama i objavama punih podrške prema stranci. Fotografirao se i s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović, s HDZ-ovim županom Blaženkom Bobanom te s premijerom Plenkovićem.

A smatra li Kotarac takav način upućivanja na izbore moralnim, zanima nas.

- Da me tkogod sreo na ulici, uputio bih ga - jednostavno odgovara.

I sin je u HDZ-u

Stipe nam je potvrdio i da je njegov sin HDZ-ov Ivan Kotarac, direktor gradske tvrtke Stambeno gospodarstvo Makarska, ali nije htio dalje komentirati.

Ivan je, inače, u medije dospio zahvaljujući svom meteorskom uspjehu. Već s 28 godina je imenovan na tu odgovornu funkciju, i to nakon desetak godina staža u HDZ-u. Prošao je sve faze, rekao je u jednom intervjuu, od predsjednika mladeži, preko gradskih odbora do, evo direktorske fotelje. Pisalo se već kako je u istoj gradskoj firmi uhljebio barjaktara sa svog vjenčanja.

Javili smo se i Ivanu, ali čini se kako on ne zna ništa o snimci.

- Ne znam za tu snimku. Govorim vam, na poslu sam, ne znam. Ako imate neki prijedlog ili komentar, možete na mail, nisam upoznat, ne mogu komentirati - kratko nam je odgovorio zaposleni Kotarac.