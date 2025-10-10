Eksplodirala tvornica za vojne eksplozive u Americi. Više je mrtvih, intenzivno traže nestale

U velikoj eksploziji u vojnom postrojenju za eksplozive u Tennesseeju nekoliko je ljudi poginulo. Lokalni mediji javljaju da se više ljudi vodi kao nestalo.

Eksploziju su komentirali iz ureda šerifa okruga Hickman.

"Možemo potvrditi da je došlo do snažne eksplozije u Accurate Energetic Systems u području Bucksnort", priopćili su. Prema web stranici, tvrtka nudi rješenja za energetske proizvode namijenjene obrambenoj, zrakoplovnoj i vojnoj industriji oko sat vremena vožnje od Nashvillea.

Sve dežurne službe su trenutno na terenu, piše BBC.

Uskoro više...