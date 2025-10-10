Obavijesti

UŽAS U DRŽAVI TENNESEE

Eksplodirala tvornica za vojne eksplozive u Americi. Više je mrtvih, intenzivno traže nestale

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Eksplodirala tvornica za vojne eksplozive u Americi. Više je mrtvih, intenzivno traže nestale
Foto: Harrison McClary

Sve dežurne službe trenutno traže nestale nakon eksplozije u Tennesseeju

U velikoj eksploziji u vojnom postrojenju za eksplozive u Tennesseeju nekoliko je ljudi poginulo. Lokalni mediji javljaju da se više ljudi vodi kao nestalo.

Eksploziju su komentirali iz ureda šerifa okruga Hickman.

"Možemo potvrditi da je došlo do snažne eksplozije u Accurate Energetic Systems u području Bucksnort", priopćili su. Prema web stranici, tvrtka nudi rješenja za energetske proizvode namijenjene obrambenoj, zrakoplovnoj i vojnoj industriji oko sat vremena vožnje od Nashvillea.

Sve dežurne službe su trenutno na terenu, piše BBC.

Uskoro više...

