Više od 200 učenika ostalo je bez ručka: Roditelji su šokirani

Šokirani smo. Na roditeljskom sastanku saznali smo kako za više razrede nema ručka. Osim toga, škola im doslovce svaki dan počinje u različito vrijeme, jedan dan u 8, drugi u 8.45... kazali su nam roditelji učenika zagrebačke Osnovne škole Ivana Cankara.

Ovu situaciju u jedinoj zagrebačkoj školi koja je u eksperimentalnom programu “Škola za život”, potvrdio nam je jučer i novi ravnatelj Boris Počuča.

- Jedna od četiri kuharice otišla je u mirovinu. S tri ne možemo organizirati ručak za cijelu školu. Učenici od prvog do četvrtog razreda imat će sva tri obroka: doručak, užinu i ručak, dok je za učenike od petog do osmog razreda organizirana užina - kaže Počuča.

Zatekli ga problemi

Priznaje kako je prekasno počeo rješavati ovaj problem, jer je zahtjev za zapošljavanjem kuharice Ministarstvu znanosti i obrazovanja poslao tek 7. rujna. No, ističe, to je situacija koja ga je zatekla kad je 3. rujna preuzeo ravnateljstvo. Problemi s razbacanom satnicom, dodaje, vezani su uz preuređenje dvije učionice koje su trebale ljetos biti razdvojene u četiri, no radovi nisu izvedeni.

- Nisam imao uvid ni u što dok nisam preuzeo ravnateljstvo - ističe Počuča, kojem je mandat počeo u rujnu, ali je za ravnatelja izabran još u svibnju. Također, činjenica da kuharica odlazi u mirovinu poznata je već dugo. Kako neslužbeno saznajemo, zbog loših međuljudskih odnosa među djelatnicima, svi poslovi koje je škola trebala riješiti tijekom ljeta, ostali su čekati jesen.

- Nikad nije bila ovakva zbrka u školi. Pričaju o reformi, a djeca se školuju u uvjetima iz 19. stoljeća - komentirali su nam ogorčeni roditelji. Iz Ministarstva poručuju kako su za plaće kuharica u školama zadužene jedinice lokalne i područne samouprave koje bi, ističu, trebale utvrditi “šire potrebe u školstvu” od onog što izdvajaju.

