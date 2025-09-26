Obavijesti

BESPOVRATNA SREDSTVA

Više od 21 milijun eura za punionicu ZET-ovih autobusa

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: ZET-ova linija 150 od danas ima dodatne polaske i vozi svakih 15 minuta | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Projekt je prošao sve faze odabira, a Ministarstvo gospodarstva donijelo je odluku o financiranju 12. kolovoza 2025. godine.

Ministarstvo gospodarstva, Zagrebački električni tramvaj (ZET) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, potpisali su u petak ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za ZET-ovu punionicu električnih autobusa, vrijedan nešto više od 21 milijun eura.

Ugovor je potpisan u sklopu provedbe dodatka Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. i poziva "Izgradnja infrastrukture za punjenje električnih autobusa".

Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru ovog Poziva iznosi sto posto.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava objavljen je 31. prosinca 2024. godine.

ZET je jedan od 18 unaprijed određenih prihvatljivih prijavitelja - operatera javnog prijevoza.

Projekt je prošao sve faze odabira, a Ministarstvo gospodarstva donijelo je odluku o financiranju 12. kolovoza 2025. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 27,4 milijuna eura dok je iznos dodijeljenih bespovratnih sredstva 21.04 milijuna.

Ugovor su potpisali ministar gospodarstva Ante Šušnjar, predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.

Šušnjar je kazao kako je ugovor važan za Hrvatsku i Zagreb te kako potvrđuje da strateške odluke i energetska politika Vlada prerastaju u konkretna djela i vidljive rezultate.

"Izgradnja 124 mjesta za punjenje električnih, niskopodnih autobusa u Podsusedu biti će značajan doprinos energetskoj tranziciji i smanjenju emisije CO2 u prometu", istaknuo je Šušnjar.

Bogdanović ja kazao kako je ovaj projekt od izuzetne važnosti za ZET. Riječ je o potpunoj obnovi, odnosno prelasku na potpuno drugu, modernu tehnologiju u pogonu u Podsusedu. 

Paralelno se, kako je naveo, odvijaju dva procesa - nabava 70 električnih autobusa za grad Zagrebi i obnova, odnosno modernizacija infrastrukture.

Plan je nabavu autobusa i obnovu punionice u Podsuseda dovršiti do lipnja iduće godine.

Zagrebačkim ulicama trenutačno voze dva električna autobusa, a druga dva su u isporuci i bit će na ulicama za otprilike dva tjedna, rekao je Bogdanović.

Balen je također naglasio važnost ugovora napominjući kako je to nastavak kontinuiteta poziva i projekata koji se provode na temelju politike Vlade u smislu dekarbonizacije, energetske učinkovitosti obnovljivih izvora.

