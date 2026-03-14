Više od 400 pasa iz 18 zemalja oduševilo publiku u Zaprešiću!

Ispred Westgate Cityja u Zaprešiću održana je međunarodna izložba pasa u organizaciji Kinološke udruge Zaprešić, koja je okupila više od 400 pasa te suce i izlagače iz čak 18 zemalja s tri kontinenta. Na izložbi su sudjelovali natjecatelji iz brojnih europskih država, ali i iz udaljenijih zemalja poput Argentine, SAD-a i UAE-a.
Program je započeo svečanim otvaranjem u jutarnjim satima, dok je završni dio natjecanja i proglašenje najuspješnijih pasa održano u poslijepodnevnim satima.
Posebnu pažnju privukli su izlagači i psi koji su samo tjedan dana ranije predstavljali Hrvatsku na prestižnoj svjetskoj izložbi pasa Crufts u Birminghamu.
Na toj najstarijoj i najvećoj kinološkoj manifestaciji na svijetu, koju organizira Royal Kennel Club pod pokroviteljstvom britanske kraljevske obitelji, članovi Kinološke udruge Zaprešić osvojili su plasmane i nagrade u čak četiri različite pasmine.
Uz natjecateljski dio, na izložbi je promoviran i edukativni program „Dijete i pas“, u kojem su se djeca okušala u ulozi vodiča pasa te za sudjelovanje dobila simbolične nagrade.
Najljepši psi izložbe nagrađeni su posebnim priznanjem – unikatnom nagradom u obliku psa izrađenom u duhu tradicionalnih hrvatskih igračaka Hrvatskog zagorja. Manifestacija je još jednom potvrdila međunarodni karakter događaja te privukla brojne ljubitelje pasa i kinologije.
