Više od 7000 prekršaja vozača za Martinje, evo gdje su ulovili najpijanije i najbrže vozače

Tijekom produženog martinjskog vikenda i blagdana, od 7. do 12. studenog, policija je provela pojačani nadzor prometa i utvrdila ukupno 7208 prometnih prekršaja. Od toga je 5509 prekršaja zabilježeno uoči Martinja (od 7. do 9. studenog), a dodatnih 1699 prekršaja tijekom samog Martinja (11. i 12. studenog).

Tijekom samog vikenda Martinja, od 11. na 12. studenog, policija je utvrdila 1699 prekršaja, među kojima:

164 vožnje pod utjecajem alkohola

391 prekoračenje brzine

226 slučajeva nekorištenja pojasa

103 korištenja mobitela za vrijeme vožnje

Najpijaniji u Zagrebu, najbrži u Primorsko-goranskoj županiji

Najviše pijanih vozača zabilježeno je na području PU zagrebačke, njih 53, gdje je izmjerena i najveća koncentracija alkohola od 2,41 g/kg. Rekorder po brzini je vozač u Primorsko-goranskoj županiji, koji je uhvaćen kako vozi čak 182 km/h.

Najčešća koncentracija alkohola među vozačima bila je od 0,51 do 1,00 g/kg, a najviše prekršitelja dolazi iz dobne skupine od 31 do 40 godina. Kod 24 vozača izmjerena je koncentracija veća od 1,51 g/kg.

Recidivisti i teški prekršaji

Policija je posebnu pozornost usmjerila na recidiviste, odnosno ponavljače najtežih prometnih prekršaja. U nadzoru je otkriveno osam takvih vozača, od kojih su trojica zadržana do otrežnjenja, dok je protiv petorice pokrenut žurni prekršajni postupak uz prijedlog maksimalnih kazni.

Policija upozorava: Alkohol i volan ne idu zajedno

Policija najavljuje da će pojačani nadzor prometa nastaviti i tijekom studenog i prosinca, posebno vikendima i uoči blagdana.

„Prekomjerno samopouzdanje u vlastite vozačke sposobnosti i tehničke mogućnosti vozila u trenu može dovesti do tragedije i obilježiti vas ili nekog drugog za cijeli život“, poručuju iz MUP-a.

Vozačima savjetuju da nakon konzumacije alkohola koriste javni prijevoz, taxi ili dogovore trijeznog vozača, te da ne sjedaju za upravljač barem 24 sata nakon ispijanja veće količine alkohola.