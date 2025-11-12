Najčešća koncentracija alkohola među vozačima bila je od 0,51 do 1,00 g/kg, a najviše prekršitelja dolazi iz dobne skupine od 31 do 40 godina. Kod 24 vozača izmjerena je koncentracija veća od 1,51 g/kg.
Više od 7000 prekršaja vozača za Martinje, evo gdje su ulovili najpijanije i najbrže vozače
Tijekom produženog martinjskog vikenda i blagdana, od 7. do 12. studenog, policija je provela pojačani nadzor prometa i utvrdila ukupno 7208 prometnih prekršaja. Od toga je 5509 prekršaja zabilježeno uoči Martinja (od 7. do 9. studenog), a dodatnih 1699 prekršaja tijekom samog Martinja (11. i 12. studenog).
Tijekom samog vikenda Martinja, od 11. na 12. studenog, policija je utvrdila 1699 prekršaja, među kojima:
- 164 vožnje pod utjecajem alkohola
- 391 prekoračenje brzine
- 226 slučajeva nekorištenja pojasa
- 103 korištenja mobitela za vrijeme vožnje
Najpijaniji u Zagrebu, najbrži u Primorsko-goranskoj županiji
Najviše pijanih vozača zabilježeno je na području PU zagrebačke, njih 53, gdje je izmjerena i najveća koncentracija alkohola od 2,41 g/kg. Rekorder po brzini je vozač u Primorsko-goranskoj županiji, koji je uhvaćen kako vozi čak 182 km/h.
Najčešća koncentracija alkohola među vozačima bila je od 0,51 do 1,00 g/kg, a najviše prekršitelja dolazi iz dobne skupine od 31 do 40 godina. Kod 24 vozača izmjerena je koncentracija veća od 1,51 g/kg.
Recidivisti i teški prekršaji
Policija je posebnu pozornost usmjerila na recidiviste, odnosno ponavljače najtežih prometnih prekršaja. U nadzoru je otkriveno osam takvih vozača, od kojih su trojica zadržana do otrežnjenja, dok je protiv petorice pokrenut žurni prekršajni postupak uz prijedlog maksimalnih kazni.
Policija upozorava: Alkohol i volan ne idu zajedno
Policija najavljuje da će pojačani nadzor prometa nastaviti i tijekom studenog i prosinca, posebno vikendima i uoči blagdana.
„Prekomjerno samopouzdanje u vlastite vozačke sposobnosti i tehničke mogućnosti vozila u trenu može dovesti do tragedije i obilježiti vas ili nekog drugog za cijeli život“, poručuju iz MUP-a.
Vozačima savjetuju da nakon konzumacije alkohola koriste javni prijevoz, taxi ili dogovore trijeznog vozača, te da ne sjedaju za upravljač barem 24 sata nakon ispijanja veće količine alkohola.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+