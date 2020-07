Više od 8000 potpisa za smjenu Borasa sutra predaju Plenkoviću

Inicijativa za Filozofski poziva sve da im se u utorak, kad Senat odlučuje o smjeni dekanice Vesne Vlahović-Štetić, pridruže u prosvjednoj povorci od fakulteta do Markova trga

<p><strong>U ponedjeljak navečer studenti Filozofskog fakulteta</strong> započinju s novim plenumom. Novu pobunu na Filozofskom pokrenula je odluka rektora zagrebačkog sveučilišta da smijeni trenutnu dekanicu Vesnu Vlahović-Štetić, ali i fakultetu u potpunosti onemogući postavljanje uprave koju sami izaberu.</p><p>- Nitko još nije preuzeo fakultet. Samo ključeve soba od dekanice neki tajnik sa sveučilišta. Nitko nam se nije obratio kao djelatnicima. Potpuno bezvlađe - kažu nam sugovornici s fakulteta.</p><p>O smjeni dekanice, odnosno o statusu fakulteta u utorak odlučuje Senat zagrebačkog sveučilišta, koji jedini može raspetljati ovu situaciju. I ministrica Divjak pozvala ih je da ne budu puki izvršitelji Borasovih odluka, već da se povede akademski dijalog u korist zaposlenih, ali i studenata Filozofskog fakulteta. No to je teško za očekivati jer članovi Senata uglavnom podržavaju rektorove odluke.</p><p>Odluka o smjeni dekanice je i na dnevnom redu sastanka Rektorskog kolegija sazvanog za ponedjeljak ujutro - elektronskim putem. Na dnevnom redu su 22 točke, a članovi Rektorskog kolegija su: Ante Čović, prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju, Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom, Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete, Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta, Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, Tonći Lazibat, prorektor za poslovanje i Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije.</p><p><strong>Zbog svega toga, Inicijativa za Filozofski poziva sve da im se pridruže u prosvjednoj šetnji u utorak od Filozofskog fakulteta do Trga Svetog Marka, gdje planiraju premijeru Andreju Plenkoviću uručiti peticiju za neopozivu smjenu rektora Borasa, za koju su, kako tvrde, prikupili više od 8000 potpisa.</strong></p><h2>Sindikat: Boras pogrešno tumači presudu</h2><p>Otvoreno pismo članovima Senata uputio je i <strong>Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja</strong>, u kojem upozoravaju kako rektor Boras "pogrešno želi uvjeriti javnost da je dekanica osuđena zbog šikaniranja Ante Čovića".</p>