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Šef sindikata nakon nesreće opleo po prijevozniku: 'Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma...'

Piše Ivan Jukić,
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Šef sindikata nakon nesreće opleo po prijevozniku: 'Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma...'
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Teretnom vlaku kod Rijeke otkazale kočnice, iskočio s tračnica | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Nakon iskliznuća teretnog vlaka kod kolodvora Meja, sigurnost vagona ponovno je postala tema rasprave, a HŽ Infrastruktura poziva na strože kontrole kako bi se spriječile slične nesreće

Nakon nesreće kod Meje u kojoj je teretni vlak Transagenta iskočio iz tračnica, otvorilo se pitanje sigurnosti vagona. Šef HŽ Infrastrukture pozvao je prijevoznike na strože kontrole, a iz Sindikata strojovođa tvrde da su na probleme upozoravali i ranije. Jedanaest vagona završilo je u provaliji, nastala je velika materijalna šteta, a željeznički promet kod Meje i dalje je obustavljen. Nakon jutarnjeg iskakanja teretnog vlaka iz tračnica, u javnosti su se otvorila pitanja o ispravnosti vagona i sigurnosti željezničkog prometa.

Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić izjavio je da još nije poznato kada će pruga ponovno biti otvorena za promet. U međuvremenu je organiziran zamjenski prijevoz za putnike na dijelu pruge između Rijeke i Plasa.

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Pogledajte kako je vlak kod Rijeke izletio: Iskliznulo 11 vagona u provaliju! VIDEO
Pogledajte kako je vlak kod Rijeke izletio: Iskliznulo 11 vagona u provaliju! | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

- Putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase, a dalje iz Plasa vlakovi normalno prometuju prema Zagrebu - rekao je Lončarić, prenosi HRT.

Lončarić je ujedno pozvao željezničke prijevoznike da ozbiljnije kontroliraju svoja vozila, posebno lokomotive i vagone privatnih kompanija.

- Apelirao bih na prijevoznike da ozbiljnije i temeljitije kontroliraju vagone i lokomotive, odnosno pružna vozila. Ako je riječ o problemu s kočenjem, onda sigurno nije riječ o infrastrukturi - poručio je.

TEŠKA NESREĆA VIDEO Vlak iskočio s tračnica i sletio u provaliju kod Rijeke! Strojovođa: Otkazale kočnice
VIDEO Vlak iskočio s tračnica i sletio u provaliju kod Rijeke! Strojovođa: Otkazale kočnice

Posebno je upozorio i na činjenicu da se prije tri godine na gotovo istome mjestu dogodila još jedna željeznička nesreća. U oba slučaja riječ je o privatnim prijevoznicima.

Uklanjanje vagona trebalo bi početi već danas, no zasad nema procjene koliko će trajati sanacija i kada bi promet mogao biti normaliziran.

Šef sindikata prozvao Transagent: 'Već drugu godinu im se to dogodilo'

Oštar je bio i predsjednik Sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan, koji je kritizirao prijevoznika Transagent i doveo u pitanje sigurnost vagona.

- Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma Transagent, već drugu godinu im se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona je upitna, to su armenski vagoni - izjavio je Mrgan.

FOTOGALERIJA MJESTO NESREĆE Pogledajte kako je vlak kod Rijeke izletio: Iskliznulo 11 vagona u provaliju!
MJESTO NESREĆE Pogledajte kako je vlak kod Rijeke izletio: Iskliznulo 11 vagona u provaliju!

Tvrdi da je sindikat ranije upozoravao na sigurnosne probleme te da su u HŽ Cargu uspjeli dogovoriti s upravom da se takvi vlakovi ne koriste.

- Mi smo upozorili i agenciju. U Cargu, gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti s upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurnost sigurno upitna - rekao je.

Mrgan je dodao da je riječ o novim vagonima i dobroj lokomotivi, no da se nesreća ipak dogodila. Upit o nesreći i tvrdnjama šefa sindikata upućen je Transagentu.

Strojovođa navodno upozorio da kočnice ne rade

Podsjetimo, teretni vlak prijevoznika Transagent iskliznuo je iz tračnica u subotu, 10. listopada, u 9.25 sati, na ulazu u kolodvor Meja. Prema informacijama HŽ Infrastrukture, vlak je prometovao prema Rijeci i prevozio žitarice.

Prema prvim informacijama, strojovođa je prije nesreće obavijestio dispečera da su mu otkazale kočnice i da vlak ne može zaustaviti. Ubrzo nakon toga kompozicija je iskliznula iz tračnica.

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Jedanaest vagona završilo je u provaliji, dok su lokomotiva i dva vagona ostali u kolodvoru. Srećom, nitko nije ozlijeđen, no na području kolodvora nastala je velika materijalna šteta.

Kolodvor Meja zatvoren je za sav željeznički promet, a vrijeme ponovne uspostave prometa zasad nije poznato.

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