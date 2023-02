Više od milijun Ukrajinaca izbjeglo u Njemačku zbog rata

Oko 1,1 milijun ljudi izbjeglo je tijekom 2022. iz Ukrajine u Njemačku, pokazuju u četvrtak objavljene službene statistike.

Ukupno je porast broja Ukrajinaca tijekom 2022. iznosio 962.000 ljudi, nakon što su se neke od izbjeglica vratile kući.

"To znači da je neto imigracija iz Ukrajine u Njemačku prošle godine bila veća od one iz Sirije, Afganistana i Iraka zajedno, u godinama 2014. do 2016.", izvijestio je Savezni ured za statistiku.

Većina izbjeglica stigla je u prva tri mjeseca neposredno nakon ruske invazije na Ukrajinu, koja je započela 24. veljače. Broj povratnika u Ukrajinu iz Njemačke počeo je rasti od svibnja, popevši se na 139.000 za cijelu godinu.

Ukrajinci nakon Turaka najbrojnija etnička skupina

Broj ukrajinskih državljana koji žive u Njemačkoj porastao je više od sedam puta, navodi Savezni ured za statistiku. Ukrajinci, prema najnovijim podacima, čine oko 1,2 posto ukupnog njemačkog stanovništva.

"Ukrajinski državljani su tako druga najveća strana populacijska skupina u Njemačkoj, nakon turskih državljana", navodi Ured.

S obzirom na ograničenja koja se odnose na muškarce koji napuštaju Ukrajinu, 63 posto izbjeglica bile su žene i bile su relativno mlade, zahvaljujući velikom broju maloljetnica.

Primjerice, u listopadu prošle godine samo je 13 posto te populacije bilo starije od 60 godina, a oko trećina je bila mlađa od 18 godina. Među onima starijima od 18 bilo je dvostruko više žena nego muškaraca.

U listopadu je najmnogoljudnija njemačka pokrajina, Sjeverna Rajna Vestfalija, bila dom za 210.000 ukrajinskih izbjeglica, najveća država po površini, Bavarska, primila ih je 152.000, Baden-Wuerttemberg 135.000 i Donja Saska 105.000 izbjeglica.

Gradovi-države Berlin i Hamburg pružili su utočište svaki za po 1,5 posto ukrajinskih izbjeglica, što je pojedinačno najveći dio u odnosu na njihov ukupan broj.

