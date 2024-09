Više od stotinu djece godišnje u Hrvatskoj oboli od tumora

Rak je drugi najčešći uzrok smrti kod djece, a više od stotinu djece godišnje u Hrvatskoj oboli od maligne bolesti, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) na početku rujna, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o raku u dječjoj dobi. Stope incidencije malignih bolesti u djece u Hrvatskoj u zadnjih 20 godina su stabilne, dok su stope mortaliteta u padu od 1,8 posto godišnje, slično kao i u drugim usporedivim zemljama, navodi HZJZ.

Ovaj mjesec naglašava se važnost ranog otkrivanja, istraživanja i razvoja boljih tretmana, dok se istovremeno pruža podrška oboljelima i širi svijest o potrebama najmlađih pacijenata. Kroz različite kampanje i aktivnosti, Mjesec svjesnosti o raku u dječjoj dobi podsjeća na važnost zajedničke borbe za zdraviju budućnost djece. Simbolizira ga zlatna vrpca.

Leukemija - najčešći oblik raka kod djece

Zadnji objavljeni podaci Registra za rak HZJZ-a pokazuju da je u 2021. godini kod 115 djece postavljena dijagnoza maligne bolesti, a najčešći tipovi raka bile su leukemije (34 slučaja), limfomi (20 slučajeva) te maligni tumori mozga i središnjeg živčanog sustava (14 slučajeva).

U dobi do četiri godine dijagnozu maligne bolesti dobila su 52 djeteta, njih 27 bilo je u dobi od pet do devet godina, a 36 od deset do 14 godina.

U HZJZ-u ističu da se u 50 posto slučajeva rak dijagnosticira djeci mlađoj od pet godina, te da su mnogi simptomi raka u djece nespecifični, što uvelike otežava dijagnostiku.

Kao neki od najčešćih simptoma izdvojeni su umor, blijeda koža, česte upale, simptomi koji podsjećaju na gripu, krv u urinu ili stolici, gubitak kilograma i promjena madeža.

Dijagnoza i promjene u svakodnevnom životu koje nastupe nakon dijagnoze raka kod djeteta predstavljaju veliki stres za dijete i obitelj. Roditeljima je potrebna podrška u suočavanju s izazovima, što uključuje ravnomjernu dostupnost liječenja i pravovremenu psihološku pomoć, poručuje HZJZ.