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MASOVNA OBUSTAVA LETOVA

Više ozlijeđenih u eksploziji u zračnoj luci u Rijadu, putnici odmah evakuirani

Piše HINA,
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Više ozlijeđenih u eksploziji u zračnoj luci u Rijadu, putnici odmah evakuirani
Foto: FAISAL AL NASSER
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Više je osoba ozlijeđeno u eksploziji u međunarodnoj zračnoj luci u Rijadu u subotu, prema navodima dvaju očevidaca i dviju osoba upoznatih sa situacijom, a putnici su evakuirani iz dijelova objekta

Jedan od očevidaca izvijestio je da je vidio eksploziju, a potom i više ozlijeđenih osoba kako leže na tlu unutar zračne luke. Više od desetak vozila hitne pomoći viđeno je kako žure prema zračnoj luci, navodi Reuters.

Ured za medije saudijske vlade i saudijska uprava za civilno zrakoplovstvo nisu za sada odgovorili na zahtjeve za komentarom o tom incidentu.

Subotnji se incident dogodio u trenutku eskalacije raketnih napada jemenskih hutista, skupine povezane s Iranom, na Saudijsku Arabiju. Zračna luka već je dvaput napadnuta ovog tjedna, pri čemu su četiri osobe poginule, druge su ozlijeđene, a zrakoplov je teško oštećen.

Internetska stranica za praćenje letova Flightradar24 pokazala je da su svi letovi za Rijad preusmjereni ili otkazani, a u jednom trenutku iznad zračne luke letio je samo helikopter.

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Uprava zračne luke pozvala je putnike da izravno kontaktiraju svoje zrakoplovne kompanije i provjere status leta prije dolaska u zračnu luku.

Kuwait Airways objavio je da je otkazao letove prema saudijskoj prijestolnici i iz nje zbog, kako su naveli, zatvaranja zračne luke u Rijadu uslijed tamošnje "sigurnosne situacije".

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Etihad Airways i Qatar Airways ranije su otkazali više letova između svojih glavnih čvorišta i Rijada, pri čemu su neka otkazivanja obuhvatila i ponedjeljak.

Napadi hutista u četvrtak i ranije tijekom tjedna već su potaknuli brojne zrakoplovne kompanije na obustavu ili otkazivanje letova prema saudijskoj prijestolnici, i to neposredno prije nego što bi Rijad trebao biti domaćin velikih konferencija o energetici i ulaganjima.

Organizatori tih konferencija u subotu su izjavili da će se one održati prema planu te su nastojali uvjeriti sudionike u njihovu sigurnost.

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Hutisti su poručili da bi zrakoplovi trebali izbjegavati saudijski zračni prostor, proglasivši ga zonom vojnih operacija nakon što je jemenska vlada, koju podržava Saudijska Arabija, ranije ovog mjeseca pokrenula ofenzivu protiv te skupine.  

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