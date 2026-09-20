Washington se nakon napada na Rijad boji 'brze eskalacije'

Donald Trump, koji je cijeli vikend trebao provesti u predsjedničkoj rezidenciji Camp David u saveznoj državi Maryland, vratio se u Washington u subotu navečer. Bijela kuća nije za to dala nikakvo objašnjenje. No njegov raniji povratak dogodio se u trenutku kada je sukob između Saudijske Arabije i hutista dosegnuo novu razinu.

Hutisti kontroliraju velik dio Jemena i bore se protiv vladinih snaga koje podupire koalicija predvođena Rijadom. U saudijskoj prijestolnici u subotu su se dvaput čule snažne eksplozije, a novinari AFP-a vidjeli su spremnik goriva s logotipom saudijskog naftnog diva Aramca u plamenu u blizini zračne luke.

- Ovaj vojni sukob mogao bi brzo eskalirati - procijenio je američki State Department u upozorenju američkim državljanima na Bliskom istoku objavljenom na mreži X.

Brzo napredovanje hutista posljednjih tjedana u Jemenu odnijelo je stotine života, a prema Ujedinjenim narodima više od 110.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u subotu navečer potvrdila je na mreži X da su hutisti prethodne noći ispalili projektil prema Rijadu, ali je navela da je projektil uništen.

Prema njihovim tvrdnjama, borci su također pokušali gađati „civile i civilnu imovinu“ u nekoliko gradova na zapadu kraljevine. I ti su napadi, prema istom izvoru, spriječeni.

Hutisti su preuzeli odgovornost za dva napada projektilima i dronovima: jedan je bio usmjeren na „osjetljive lokacije u Rijadu“, a drugi na „objekte Aramca u Yanbuu“.

Napadi hutista na kraljevinu dosad su uglavnom bili usmjereni na naftna postrojenja i vojne baze na jugu zemlje ili uz obalu Crvenog mora.

Rijad je, međutim, bio pogođen na vrhuncu regionalnog rata koji je krajem veljače pokrenuo američko-izraelski napad na Iran, nakon čega je Iran uzvratio napadima na zemlje Zaljeva, saveznice Sjedinjenih Država.

Hutisti, koji su početkom rujna pokrenuli veliku ofenzivu u Jemenu, sada kontroliraju cijelu obalu uz Crveno more, čime su dodatno učvrstili svoj nadzor nad tjesnacem Bab el-Mandeb.

Taj prolaz povezuje Aziju i Europu preko Sueskog kanala, a njegov je značaj porastao nakon početka rata na Bliskom istoku, kada je Iran počeo ozbiljno ometati pomorski promet kroz Hormuški tjesnac, s druge strane Arapskog poluotoka.